Πόλεμος στο Ιράν: Νύχτα ολέθρου στη Μέση Ανατολή – Χτύπησε δεξαμενόπλοια η Τεχεράνη

Το Ιράν και η Χεζμπολάχ προχώρησαν σε σειρά χτυπημάτων σε Ισραήλ και Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να απαντούν με σφοδρότητα – Όλες οι εξελίξεις.

Η Ταϊλάνδη κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη μετά την επίθεση εναντίον ταϊλανδέζικου πλοίου από άγνωστο βλήμα κοντά στο στενό του Ορμούζ την Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της Μπανγκόκ.

Τρία μέλη του ταϊλανδέζικου πληρώματος παραμένουν αγνοούμενα μετά το περιστατικό, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης την Πέμπτη. Πιστεύεται ότι βρίσκονταν σε υπηρεσία στο μηχανοστάσιο του πλοίου, όπου ξέσπασε πυρκαγιά μετά από έκρηξη.

Είκοσι μέλη του πληρώματος διασώθηκαν μετά την εκκένωση σε σωσίβιες λέμβους. Το φορτηγό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης «Mayuree Naree» είναι ένα από τα έξι πλοία που χτυπήθηκαν από βλήματα κοντά στο στενό του Ορμούζ.

Ελληνόκτητο το ένα από τα δύο δεξαμενόπλοια

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα το ένα από τα δύο δεξαμενόπλοια που χτύπησε το Ιράν ανοικτά του Ιράκ ανήκει σε ελληνική εταιρεία.

Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Kαταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις στις χώρες της περιοχής

Το ΣΑ ΟΗΕ ενέκρινε Ψήφισμα με το οποίο καλεί το Iράν να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις του κατά κρατών του Κόλπου, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι αυτές παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και συνιστούν «σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Η Ρωσία και η Κίνα απείχαν από την ψηφοφορία. Το σχέδιο Ψηφίσματος που κατατέθηκε από το Μπαχρέιν και την Ιορδανία συνυποστηρίχθηκε από 135 κράτη-μέλη του ΟΗΕ.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγ. Μπαλτά στην επεξήγηση ψήφου τόνισε ότι η χώρα μας ήταν από τις πρώτες χώρες που συγκηδεμόνευσαν το σχέδιο Ψηφίσματος Μπαχρέιν-Ιορδανίας, υπερψηφίζοντάς το.

Επανέλαβε την έντονη καταδίκη για τις ιρανικές επιθέσεις κατά χωρών του Κόλπου, αλλά και της περιοχής.

Εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της Ελλάδας για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή και προέτρεψε όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να δημιουργήσουν εκ νέου αξιόπιστους διαύλους για διάλογο.

Η κ. Μπαλτά προειδοποίησε επίσης για τις ανησυχητικές συνέπειες αυτής της σύγκρουσης στην θαλάσσια ασφάλεια, το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό ανεφοδιασμό.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, πρέσβυς Μάικλ Γουόλτς, δήλωσε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι «αυτές οι επιθέσεις ήταν τόσο βίαιες και χωρίς καμία διάκριση καθώς το Ιράν πυροβολεί προς κάθε κατεύθυνση, ώστε κράτη που προηγουμένως είχαν σοβαρές διαφωνίες ενώθηκαν πλέον. Μίλησαν με μία φωνή».

Ο κ. Γουόλτς υπογράμμισε επίσης ότι το GCC – Συμβούλιο Κρατών του Κόλπου (Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ, ΗΑΕ, Σ. Αραβία και Ομάν) εμφανίσθηκε ενωμένο υπέρ του Ψηφίσματος.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, πρέσβυς Αμίρ Σάιντ Ιραβανί επέκρινε το Ψήφισμα, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ και το Iσραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

«Ο ίδιος ο σκοπός αυτού του μεροληπτικού και πολιτικά υποκινούμενου κειμένου, που προωθήθηκε από το ισραηλινό καθεστώς και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σαφής: να αντιστρέψει τους κανόνες και τη θέση θυμάτων και επιτιθέμενων», δήλωσε. «Επιβραβεύει τα καθεστώτα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, τα οποία παραβίασαν τον Χάρτη του ΟΗΕ και διέπραξαν πράξεις επιθετικότητας» πρόσθεσε ο κ. Ιραβανί.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Iσραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβυς Ντάνι Ντανόν, δήλωσε ότι «το ισλαμικό καθεστώς πυροβολεί κατά χωρών της περιοχής από απελπισία, επειδή αντιλαμβάνεται ότι ο κόσμος έχει ήδη αναγνωρίσει το πραγματικό του πρόσωπο. Το καθεστώς στην Τεχεράνη επιχειρεί να εξαγάγει τρόμο και καταστροφή, αλλά ακόμη και το Συμβούλιο Ασφαλείας εξαντλεί την υπομονή του απέναντι στην ιρανική επιθετικότητα».

Η Χεζμπολάχ αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων και βάσεων

Η λιβανική ένοπλη οργάνωση δηλώνει ότι πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της νύχτας αρκετές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών πόλεων και βάσεων.

Αυτές περιλαμβάνουν μια επίθεση με drone εναντίον των στρατώνων Ya’ara στο βόρειο τμήμα της χώρας και επιθέσεις με πυραύλους εναντίον της βάσης Beit Lid, της βάσης Glilot κοντά στο Τελ Αβίβ και της βάσης Atlit κοντά στη Χάιφα.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε επίσης ότι έριξε εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο και εκτόξευσε drones και ρουκέτες προς την ισραηλινή πόλη Ναχαρίγια.

Η οργάνωση ισχυρίστηκε επίσης ότι η επίθεση με drone που εξαπέλυσε την Τετάρτη εναντίον της βάσης διοίκησης και ελέγχου αεροπορικών επιχειρήσεων Meron προκαλώντας «ζημιά σε ένα από τα ραντάρ» της βάσης.

Το Ιράν κατηγορεί τον ΥΠΕΞ της Γερμανίας Βάντεφουλ πως έχει ταχθεί με το Ισραήλ

Η Τεχεράνη κατηγόρησε τον γερμανό υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ότι έχει ταχθεί υπέρ του Ισραήλ στον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εναντίον του Ιράν.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ ανέφερε χθες Τετάρτη μέσω X ότι ο Γιόχαν Βάντεφουλ υποστηρίζει τον «επιτιθέμενο», αψηφώντας το ότι το Ισραήλ ήταν αυτό που βομβάρδισε την Ισλαμική Δημοκρατία και σκότωσε αμάχους. Όποιος παριστάνει ότι δεν βλέπει «την αδικία και τις φρικαλεότητες» στέκει «στη λάθος πλευρά της ιστορίας», επέμεινε.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ισραήλ τη Δευτέρα, ο κ. Βάντεφουλ ανέφερε μέσω X ότι οι πολίτες του Ισραήλ ζουν υπό μόνιμη απειλή συμπληρώνοντας ότι η κυβέρνησή του εκφράζει την «αλληλεγγύη» της προς αυτούς «αυτές τις δύσκολες ώρες». Πρόσθεσε ότι συνηγόρησε στη συνάντησή του με τον ισραηλινό ομόλογό του Γεδεών Σάαρ να καταβληθούν προσπάθειες «για να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση».

Το Πεντάγωνο αναφέρει ότι οι πρώτες έξι ημέρες του πολέμου κόστισαν 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν εκτιμήσει το κόστος των πρώτων έξι ημερών του πολέμου σε περισσότερα από 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρουσίασαν την εκτίμηση αυτή σε κλειστή ενημέρωση των νομοθετών την Τρίτη, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times και το NBC News, που επικαλούνται ανώνυμες πηγές.

Η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει ορισμένα άλλα έξοδα που σχετίζονται με τη σύγκρουση, όπως η συγκέντρωση στρατιωτικού εξοπλισμού και προσωπικού πριν από τις πρώτες επιθέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι το πραγματικό ποσό αναμένεται να είναι σημαντικά υψηλότερο, σύμφωνα με τις αναφορές.

Ακόμα ένα πλοίο χτυπήθηκε στο στενό του Ορμούζ

Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με αποτέλεσμα να προκληθεί «μικρή πυρκαγιά», χωρίς πάντως να υπάρξουν θύματα, ανακοίνωσε λίγο μετά τις 05:30 (ώρα Ελλάδας) η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο πολεμικό ναυτικό της Βρετανίας.

Ο καπετάνιος του πλοίου, που χτυπήθηκε 35 ναυτικά μίλια (65 χιλιόμετρα) βόρεια από την Τζέμπελ Αλί, νοτιοδυτικά του Ντουμπάι, ενημέρωσε πως όλα μέλη του πληρώματος είναι «σώα», σημείωσε σε ενημερωτικό δελτίο του το UKMTO, προσθέτοντας πως η αποτίμηση των ζημιών εμποδίζεται από το σκοτάδι.

Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για μακρύ «πόλεμο φθοράς»

Οι αρχές του Ιράν διεμήνυσαν ότι είναι έτοιμες για πόλεμο με μεγάλη διάρκεια, δώδεκα ημέρες μετά την έναρξη των βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον «κοντά στην ήττα».

Τραμπ: «Το Ιράν είναι κοντά στην ήττα»

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν βρίσκεται «κοντά στην ήττα» και διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οποιαδήποτε ανοικοδόμηση του Ιράν «σχεδόν αδύνατη», καθώς ο πόλεμος έχει μπει στη 13η ημέρα του.

«Μπορεί να πλήξουμε τομείς της Τεχεράνης και άλλες τοποθεσίες (…) Αν το κάνουμε θα είναι σχεδόν αδύνατο να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους», είπε ο αμερικανός πρόεδρος εξερχόμενος από το αεροσκάφος του κοντά στην Ουάσιγκτον, αφού επέστρεψε από περιοδεία του στις πολιτείες Οχάιο και Κεντάκι.

Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως, αλλά αυτοί θα το κάνουν», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, προφανώς αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Νύχτα ολέθρου στη Μέση Ανατολή

Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε μπαράζ επιθέσεων τόσο από την πλευρά του Ιράν και της Χεζμπολάχ, όσο και από εκείνη των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Το Ιράν και η Χεζμπολάχ προχώρησαν σε σειρά χτυπημάτων τόσο κατά του Ισραήλ, όσο και κατά εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου. Μάλιστα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα χτύπησαν και ιταλική βάση στο Ιράκ.

Παράλληλα, το Ιράν προχώρησε σε χτυπήματα κατά δύο δεξαμενόπλοιων ανοικτά του Ιράκ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας ναυτικός, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι».

Στην αντίπερα όχθη οι ΗΠΑ και το Ισραήλ απάντησαν με πολλαπλά χτυπήματα κατά στόχων στην Τεχεράνη και στον Λίβανο.