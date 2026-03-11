Ιράν: «Η πιο σφοδρή επίθεση από την αρχή του πολέμου» – Βόμβες σε Τεχεράνη, Λίβανο

Όσα πρέπει να ξέρετε για τη 12η ημέρα πολέμου στη Μ. Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν για «πρωτοφανείς συνέπειες» αν έχουν τοποθετηθεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Σφοδροί βομβαρδισμοί πλήττουν την Τεχεράνη και το Ισφαχάν, με άμαχους να καταφεύγουν σε καταφύγια και το μετρό.

Οι Φρουροί της Επανάστασης πλήττουν μεγάλο διυλιστήριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ.

Στον Λίβανο οι εκτοπισμένοι από ισραηλινές επιδρομές ξεπέρασαν τους 667.000 σύμφωνα με την UNHCR.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παραμένει άφαντος και δεν έχει απευθυνθεί στο κοινό.

Η Κύπρος ενισχύεται στρατιωτικά, με το βρετανικό HMS Dragon να κατευθύνεται στις βάσεις της για ενίσχυση ασφάλειας.

Συνεχιζόμενες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου

Το πρωί της Τετάρτης υπήρξαν περισσότερες αναφορές για drones και πυραύλους πάνω από χώρες του Κόλπου.

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε ότι οι αεράμυνες της χώρας αναχαίτιζαν πυραύλους και drones από το Ιράν.

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι αναχαιτίστηκαν περισσότερα από 20 drones και επτά βαλλιστικοί πύραυλοι, ενώ η Εθνοφρουρά του Κουβέιτ δήλωσε ότι κατέρριψε οκτώ drones. Η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ δεν ανέφεραν από πού προήλθαν τα drones και οι πύραυλοι.

Το Ιράν υπόσχεται απάντηση σε επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές

Το Ιράν θα απαντήσει στις πρόσφατες αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές σε κατοικημένες περιοχές, δήλωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, Αμπολφάζλ Σεκάρτσι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Defapress.

Η Νότια Κορέα συμμετέχει σε συζήτηση για την απελευθέρωση των αποθεμάτων πετρελαίου

Η Νότια Κορέα συμμετέχει σε συζητήσεις υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) σχετικά με την αποδέσμευση των αποθεμάτων πετρελαίου, αλλά δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποια στάση θα κρατήσει, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Βιομηχανίας της χώρας.

Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο: Πέντε νεκροί στην Κάνα – Κύμα εκτοπισμένων και νέες αεροπορικές επιδρομές

Οι λιβανέζικες υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι ισραηλινές επιδρομές την Τετάρτη στην νότια πόλη Κάνα, στην περιοχή της Τύρου, στοίχισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους πέντε.

Την προηγούμενη νύχτα, άλλες τρεις επιθέσεις στην περιοχή Χενναουιέ είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ατόμων, ανάμεσά τους ενός διασώστη που πήγε να βοηθήσει τα δύο πρώτα θύματα, πριν σκοτωθεί κι ο ίδιος. Aκόμη μία επίθεση στη Ζαλάγια σκότωσε ένα άτομο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Μέχρι την Τρίτη, 759.300 άτομα είχαν καταγραφεί ως εκτοπισμένα από τις συγκρούσεις.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ξεκίνησε νέο κύμα επιδρομών «κατά των υποδομών της Χεζμπολάχ» στην περιοχή.

Νέα επίθεση στο Κατάρ

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανέφερε επίσης μια «επίθεση με πυραύλους» το πρωί της Τετάρτης. Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε, ανέφερε το υπουργείο, χωρίς να διευκρινίσει από πού προήλθε.

Εικόνες από τα νυχτερινά χτυπήματα του Ισραήλ στον Λίβανο

Ιράν: Οι διαδηλωτές θα αντιμετωπίζονται ως «εχθροί»

Ο επικεφαλής της ιρανικής αστυνομίας προειδοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οποιοδήποτε διαδηλώσει και αμφισβητήσει τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα έχει στο εξής μεταχείριση «εχθρού», τη δωδέκατη ημέρα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Αν κάποιος ενεργεί εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εχθρού, δεν θα τον θεωρούμε πλέον απλό διαδηλωτή, αλλά εχθρό. Και θα του επιφυλάσσουμε την ίδια μεταχείριση με αυτή του εχθρού», τόνισε ο Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προτρέψει επανειλημμένα «τους Ιρανούς» που εναντιώνονται στην Ισλαμική Δημοκρατία να καταλάβουν την εξουσία στο Ιράν, δυο μήνες έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις που πνίγηκαν στο αίμα.

Ζημιές σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από βλήμα κοντά στα ΗΑΕ

Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπέστη ζημιά όταν χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στο στενό του Χορμούζ, ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 05:30 η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

«Ο πλοίαρχος σκάφους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές εξαιτίας όπως υποψιάζεται άγνωστου βλήματος», σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της υπηρεσίας.

Το συμβάν καταγράφτηκε κάπου 25 ναυτικά μίλια (46 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά των Εμιράτων, πολύ κοντά στο στενό του Χορμούζ.

Η UKMTO δεν έκανε λόγο για θύματα, διευκρινίζοντας ότι ο καπετάνιος τη διαβεβαίωσε πως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ότι η έκταση των ζημιών ακόμη αποτιμάται.

Πλήγμα drone σε διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ στο Ιράκ – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε σημαντική αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση στο Ιράκ χθες Τρίτη, εν μέσω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, πάντως δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με πηγή του Ρόιτερς στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και εσωτερικά ενημερωτικά έγγραφά του που περιήλθαν σε γνώση του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων.

Το drone έπληξε το λεγόμενο κέντρο διπλωματικής υποστήριξης, δίπλα στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, έπεσε κοντά σε πύργο σκοπιάς, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Δεύτερο ανέφερε ότι όλο το προσωπικό της εγκατάστασης είναι σώο και ασφαλές.

Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησαν αμέσως όταν το Ρόιτερς τους ζήτησε σχόλιο.

Σύμφωνα με την Washington Post, που αναφέρθηκε πρώτη στην επίθεση, συνολικά εξαπολύθηκαν έξι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της εγκατάστασης, από τα οποία πέντε καταρρίφθηκαν. Η εφημερίδα σημείωσε πως για την ενέργεια πιθανόν ευθύνεται η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, οργάνωση-ομπρέλα εξ ονόματος της οποίας δρουν ιρακινές σιιτικές παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν.

Οι Φρουροί έβαλαν στο στόχαστρο βάση των ΗΠΑ στο Κουβέιτ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραύλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Κουβέιτ, μεταδίδουν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων MEHR και FARS.

«Η αμερικανική βάση στην Αριφτζάν χτυπήθηκε από δυο πυραύλους» που εκτόξευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, ανέφερε η ανακοίνωση, σύμφωνα με τα πρακτορεία.

Η Μανάμα δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έγινε τέτοια επίθεση.

Νότια της ομώνυμης πρωτεύουσας του Κουβέιτ, το στρατόπεδο Αριφτζάν φιλοξενεί προκεχωρημένο αρχηγείο των χερσαίων μονάδων που αναφέρονται στο μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Νέα επίθεση από Ιράν: «Η πιο σφοδρή και πιο βαριά από την έναρξη του πολέμου»

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξήγαγαν πυραυλικά πλήγματα ευρείας κλίμακας εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Η ομοβροντία πυραύλων αυτή, «η πιο σφοδρή και πιο βαριά από την έναρξη του πολέμου», διήρκεσε τρεις ώρες κι έβαλε στο στόχαστρο ιδίως το νότιο Τελ Αβίβ, τη δυτική Ιερουσαλήμ και τη Χάιφα (βόρεια) στο Ισραήλ, καθώς και «πολλούς αμερικανικούς στόχους στην Αρμπίλ», την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν στο Ιράκ, όπως και τη βάση του 5ου στόλου του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στο Μπαχρέιν, πρόσθεσε το τηλεοπτικό δίκτυο, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

29 πτήσεις για αύριο Πέμπτη προγραμματίζει η Qatar Airways

Η αεροπορική εταιρεία Qatar Airways ανακοίνωσε πως προγραμματίζει να γίνουν 29 πτήσεις προς και από την έδρα της στη Ντόχα, αφού έλαβε «προσωρινή άδεια» από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του εμιράτου του Κόλπου.

Στις πτήσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται ιδίως αναχωρήσεις για το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και τη Μαδρίτη, ανέφερε ο αερομεταφορέας του Κατάρ, τα δρομολόγια του οποίου έχουν στην πλειονότητά τους ανασταλεί εξαιτίας των πληγμάτων που εξαπολύει το Ιράν εναντίον κρατών του Κόλπου, σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του την 28η Φεβρουαρίου.

Δύο σχέδια ψηφίσματος στο ΣΑ του ΟΗΕ για την κρίση στη Μ. Ανατολή

Δύο σχέδια ψηφίσματος για την κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή τίθενται προς συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Το πρώτο, που κατατέθηκε από το Μπαχρέιν, καταδικάζει τις πυραυλικές και επιθέσεις με drones που αποδίδονται στο Ιράν εναντίον χωρών του Κόλπου και της Ιορδανία, ζητώντας την άμεση παύση τους και υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ αλ‑Μαντάμπ.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία κατέθεσε δικό της σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο ζητεί άμεση αποκλιμάκωση, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων και επιστροφή στον διάλογο, καταδικάζοντας παράλληλα όλες τις επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών.

Σειρήνες σε Ισραήλ και Ιερουσαλήμ – Πληροφορίες για τραυματίες

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εντόπισε την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν που κατευθύνονταν προς την επικράτεια του Ισραήλ και ενεργοποίησε τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους οι οποίο εκτοξεύτηκα από το Ιράν εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ. Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αντιμετώπιση της απειλής», ανέφερε μέσω Telegram λίγο πριν από τη 01:00.

Κατόπιν, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι άκουσαν στην Ιερουσαλήμ σειρήνες της αεράμυνας και κρότους μακρινών εκρήξεων.

Λίγο αργότερα, ο στρατός ανακοίνωσε πως οι κάτοικοι μπορούν να βγουν από τα καταφύγια.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας αμέσως.

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) ανέφερε πάντως πως προσέφερε τις πρώτες βοήθειες σε «μικρό αριθμό ανθρώπων που τραυματίστηκαν κατευθυνόμενοι» στα καταφύγια.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό Κανάλι 12 από την πλευρά του έκανε λόγο για τραυματίες εξαιτίας των ιρανικών πυραυλικών πληγμάτων κοντά στο Τελ Αβίβ, χωρίς να μεταδώσει κάποιον αριθμό.

Νέα χτυπήματα του IDF στον Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ πλήττει για ακόμη μια φορά τη νότια συνοικία της Βηρυτού τις πρώτες πρωινές ώρες, μετέδωσε λιβανικό επίσημο μέσο ενημέρωσης, ενώ το ισραηλινό επιτελείο ανέφερε πως βάζει ξανά στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI ανέφερε ότι «ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε σφοδρή επιδρομή» στη νότια συνοικία της Βηρυτού, όπου η Χεζμπολά έχει μεγάλη επιρροή. Εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν στήλες καπνού να υψώνεται από σημεία που βομβαρδίστηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοινωθέν του μέσω Telegram ότι άρχισε να διεξάγει αεροπορικά πλήγματα «εναντίον υποδομών της Χεζμπολά» στον τομέα αυτόν της Βηρυτού, παράλληλα με βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε στο Ιράν.

Ο στρατός των ΗΠΑ κατέστρεψε 16 σκάφη πόντισης ναρκών του Ιράν

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα ότι χθες Τρίτη κατέστρεψαν 16 σκάφη του Ιράν τα οποία είχαν τη δυνατότητα μεταφοράς και πόντισης ναρκών «κοντά στο στενό του Χορμούζ», αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Ισλαμική Δημοκρατία πως θα υποστεί «στρατιωτικές συνέπειες» αν αποφασίσει να ναρκοθετήσει το νευραλγικής σημασίας πέρασμα για τις μεταφορές διά θαλάσσης πετρελαίου και αερίου.

«Οι (ένοπλες) δυνάμεις των ΗΠΑ εξάλειψαν πολλά ιρανικά πολεμικά πλοία τη 10η Μαρτίου, ανάμεσά τους 16 σκάφη πόντισης ναρκών κοντά στο στενό του Χορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Καλημέρα. Δωδέκατη ημέρα πολέμου σήμερα Τετάρτη 11/3 και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή φαίνεται να εισέρχεται σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση. Νέες πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στο Τελ Αβίβ, με τις σειρήνες να ηχούν ξανά στην πόλη. Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα πληγμάτων κατά στόχων στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό, ενώ το Ιράν συνεχίζει να απαντά με επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου. Σφοδρές συγκρούσεις καταγράφονται και στο νότιο Λίβανο, όπου μαχητές της Χεζμπολάχ συγκρούονται με ισραηλινές δυνάμεις. Παρακολουθήστε μαζί μας λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις