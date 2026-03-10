Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει αρκετά σύντομα

«Έχουμε ήδη κερδίσει από πολλές απόψεις, αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά. Θα εξαπέλυαν επιθέσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ. Κανείς δεν έχει ιδέα ποιοι θα είναι οι επόμενοι επικεφαλής της χώρας» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ

«Σύντομη εκδρομή» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε ετήσια εκδήλωση των Ρεπουμπλικανών της Βουλής στη Φλόριντα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στη στρατιωτική δράση επειδή έκριναν πως έπρεπε να εξουδετερώσουν μια σοβαρή απειλή. Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος στο Ιράν «θα τελειώσει αρκετά σύντομα», αφήνοντας, όταν τελειώσει, «έναν κόσμο πιο ασφαλή».

«Έχουμε ήδη κερδίσει από πολλές απόψεις, αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά. Προχωράμε πιο αποφασισμένοι από ποτέ για να πετύχουμε την τελική νίκη που θα τερματίσει αυτόν τον μακροχρόνιο κίνδυνο μια για πάντα», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

«Στον πάτο 46 πλοία»

Ο Τραμπ επαίνεσε τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες χαρακτήρισε «στρατό όπως κανένας άλλος», υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ απολαμβάνουν σήμερα μεγαλύτερο σεβασμό διεθνώς από ποτέ.

Όπως ανέφερε, οι κοινές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν «καταστρέψει ολοκληρωτικά» τις ικανότητες του Ιράν σε πυραύλους και drones, ενώ υποστήριξε ότι μεγάλο μέρος του ιρανικού ναυτικού έχει καταστραφεί. «Το Ναυτικό έχει φύγει. Όλα βρίσκονται στον πάτο του ωκεανού, 46 πλοία. Μπορείτε να το πιστέψετε; Αλλά σκεφτείτε το. Χτυπήσαμε 46, στην πραγματικότητα πήρε τρεις και μισή ημέρες.Δεν θα χαλαρώσουμε μέχρι ο εχθρός να ηττηθεί αποφασιστικά», τόνισε.

«Έπρεπε να είχαμε επιτεθεί νωρίτερα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα, ισχυριζόμενος ότι το Ιράν ετοιμαζόταν να επιτεθεί μέσα σε μία εβδομάδα, με πυραύλους που θα στόχευαν όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και χώρες της Μέσης Ανατολής και το Ισραήλ. Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν η Τεχεράνη διέθετε πυρηνικό όπλο, θα το χρησιμοποιούσε εναντίον του Ισραήλ.

«Εντός μιας εβδομάδας θα μας είχαν επιτεθεί, 100%. Ήταν έτοιμοι. Είχαν όλους αυτούς τους πυραύλους, πολύ περισσότερους από όσους πίστευε κανείς. Θα εξαπέλυαν επιθέσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ. Κι αν είχαν πυρηνικό όπλο, θα το χρησιμοποιούσαν εναντίον του Ισραήλ», υποστήριξε.

Αβεβαιότητα για την ηγεσία του Ιράν

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στους έξι Αμερικανούς στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση, λέγοντας ότι επισκέφθηκε τη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντόβερ για να συναντήσει τις οικογένειές τους. Περιέγραψε την εμπειρία ως «το πιο δύσκολο πράγμα», προσθέτοντας ότι οι συγγενείς των πεσόντων τού ζήτησαν να διασφαλίσει τη νίκη. «Έχουμε ήδη κερδίσει με πολλούς τρόπους, αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά», δήλωσε.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι επικρατεί αβεβαιότητα για το ποιος θα ηγηθεί του Ιράν μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. «Κανείς δεν έχει ιδέα ποιοι θα είναι οι επόμενοι επικεφαλής της χώρας», δήλωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να έχουν ρόλο στις εξελίξεις.

