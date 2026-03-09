Τραυματίας ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Στα Κατεχόμενα έξι τουρκικά F-16 και συστήματα αεράμυνας

Ιρανική επίθεση σε διυλιστήριο στο Μπαχρέιν – Παγκόσμια ανησυχία για την τιμή του πετρελαίου

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση

Η Τουρκία αναπτύσσει F-16 και συστήματα αεράμυνας στα Κατεχόμενα

Χτύπημα του Ιράν σε διυλιστήριο στο Μπαχρέιν

Οι στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες του Ιράν ορκίστηκαν πίστη στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος διορίστηκε για να αντικαταστήσει τον δολοφονημένο πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ως ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, με εκρήξεις να αναφέρονται στην Κομ και την Τεχεράνη, ώρες αφότου οι ισραηλινές επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις προκάλεσαν τοξικό καπνό σε όλη την ιρανική πρωτεύουσα.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 25%, στα υψηλότερα επίπεδά τους από τα μέσα του 2022, καθώς ορισμένοι μεγάλοι παραγωγοί μειώνουν τις προμήθειες και οι φόβοι για παρατεταμένες διαταραχές στη ναυτιλία κυριεύουν την αγορά λόγω του επεκτεινόμενου πολέμου.

Ένας όγδοος Αμερικανός στρατιώτης επιβεβαιώθηκε ότι σκοτώθηκε μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέτισε φόρο τιμής σε τελετή προς τιμήν των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Αλ Χαρτζ της Σαουδικής Αραβίας εν μέσω ιρανικών αντεπιθέσεων, ενώ στον Λίβανο, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί βίαια καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά.

Πριν 4 λεπτά

Το Ιράν πρέπει να συναινέσει σε μεγάλες παραχωρήσεις, τόνισε ο Γάλλος ΥΠΕΞ

Οι αρχές του Ιράν οφείλουν “να συναινέσουν σε μεγάλες παραχωρήσεις και σε ριζική αλλαγή στάσης”, τόνισε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών την επομένη της ανακοίνωσης της επιλογής νέου ανώτατου ηγέτη στην Ισλαμική Δημοκρατία. “Το καθεστώς οφείλει να συναινέσει σε μεγάλες παραχωρήσεις και μια ριζική αλλαγή στάσης, να τερματίσει τις ενέργειές του επικίνδυνης αποσταθεροποίησης για την περιοχή και για εμάς τους ίδιους, και να παραδώσει στους Ιρανούς τα κλειδιά για το μέλλον τους”, δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στον France Inter.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, 56χρονος ιερωμένος που θεωρείται ότι πρόσκειται στους ιρανικούς συντηρητικούς κύκλους κυρίως λόγω των δεσμών του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επελέγη χθες, Κυριακή, για τη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν από τη Συνέλευση Ειδικών, η οποία απαρτίζεται από 88 σιίτες ιερωμένους. Αυτός διαδέχεται στη θέση αυτή τον πατέρα του, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό κάλεσε εξάλλου το Ισραήλ και το λιβανικό σιιτικό φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ να σταματήσουν τα αμοιβαία πλήγματά τους μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Ερωτηθείς για την πιθανότητα οι ισραηλινές επιχειρήσεις να ενδέχεται να είναι δυσανάλογες στον νότιο Λίβανο, ο Γάλλος υπουργός αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα αυτό.

“Όσον αφορά τις επιχειρήσεις του Ισραήλ (στον Λίβανο), που απαντούν σε αναιτιολόγητα και αδικαιολόγητα πλήγματα της Χεζμπολάχ, προκαλούν μαζικές μετακινήσεις πληθυσμού, δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες και σύντομα χιλιάδες τραυματίες”, σημείωσε. “Οι δύο πλευρές οφείλουν να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή στην εκεχειρία που εξασφαλίσαμε, που η Γαλλία εξασφάλισε τον Νοέμβριο του 2024”, πρόσθεσε.

Το Ιράν εξαπέλυσε μπαράζ drones προς τη Σαουδική Αραβία

Ένα μπαράζ από μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύτηκε προς τη Σαουδική Αραβία νωρίς σήμερα το πρωί, ώρες μετά την επίθεση που σκότωσε δύο υπηκόους του Μπαγκλαντές στο βασίλειο. Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας αναφέρει ότι αναχαίτισε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη βόρεια περιοχή Τζάουφ, καθώς και στο τεράστιο πετρελαϊκό κοίτασμα Σάιμπαχ. Αργά χθες το βράδυ, μια επίθεση στην κεντρική πόλη Kharj σκότωσε τους δύο υπηκόους του Μπαγκλαντές και τραυμάτισε άλλους 12. Όλοι εκτός από έναν ήταν από το Μπαγκλαντές.

Το Ιράν απειλεί να κατάσχει περιουσιακά στοιχεία «εχθρών» στο εξωτερικό

Η δικαστική εξουσία του Ιράν επαναλαμβάνει ότι μπορεί να διατάξει την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων «εχθρών» στο εξωτερικό. Η ανακοίνωση έγινε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων Mizan. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι «οποιαδήποτε δραστηριότητα πληροφοριών ή κατασκοπείας που διεξάγεται» στο εξωτερικό για τις κυβερνήσεις του Ισραήλ ή των ΗΠΑ «θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και στην επιβολή της θανατικής ποινής».

Έκρηξη σε συναγωγή στο Βέλγιο: Δεν υπάρχουν τραυματίες, σύμφωνα με την αστυνομία

Μια συναγωγή υπέστη ζημιές από έκρηξη που σημειώθηκε τη νύχτα στη Λιέγη, στο ανατολικό Βέλγιο, σύμφωνα με την αστυνομία, προσθέτοντας ότι διερευνά τα αίτια του συμβάντος .

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές, αναφέρει σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης της Λιέγης.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 4 π.μ. μπροστά από τη συναγωγή, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα παράθυρα των κτιρίων απέναντι από το δρόμο, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Έχει στηθεί περίμετρος ασφαλείας και αναμένεται η ομοσπονδιακή αστυνομία στο σημείο, σύμφωνα με τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTBF.

Χτισμένη το 1899, η συναγωγή χρησιμοποιείται επίσης ως μουσείο για την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας της Λιέγης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της

Το Bitcoin «αιμορραγεί» μαζί με τις μετοχές – Η Μέση Ανατολή αλλάζει τα δεδομένα

Της Εύης Σιμοπούλου

Το Bitcoin βρέθηκε υπό πίεση την Κυριακή, επεκτείνοντας τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς οι διεθνείς αγορές προετοιμάζονται για νέο κύμα αστάθειας, πυροδοτούμενο από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τις συνεχιζόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο διαπραγματευόταν γύρω στα 66.456 δολάρια, σημειώνοντας πτώση περίπου 1,7% το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGecko.

Παρά τη διόρθωση, το Bitcoin εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο περίπου 1,4% σε εβδομαδιαία βάση, αν και υποχωρεί κατά 7,3% τον τελευταίο μήνα, αντανακλώντας τη νευρικότητα των αγορών εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας και μακροοικονομικών πιέσεων.

Παγκόσμια πίεση στις αγορές λόγω πετρελαίου

Η πτώση σημειώθηκε καθώς οι ευρύτερες αγορές κινδύνου υπέστησαν νέα πίεση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones υποχώρησαν πάνω από 800 μονάδες ή περίπου 1,7%, ενώ τα futures των S&P 500 και Nasdaq-100 κατέγραψαν πτώση περίπου 1,5% πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης στις ΗΠΑ.

Η αναταραχή ακολούθησε την απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, που συνδέεται με την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην οποία εμπλέκεται το Ιράν. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate εκτινάχθηκε κατά περίπου 18% πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent αυξήθηκε περίπου 16% στα 108 δολάρια, επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από το 2022.

Οι αυξανόμενοι φόβοι για διακοπές στον εφοδιασμό μέσω των Στενών του Ορμούζ, της στενής θαλάσσιας διόδου απ’ όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου, συνεχίζουν να ταλανίζουν τις ενεργειακές αγορές.

Αντιδράσεις και γεωπολιτικές εξελίξεις

«Οι βραχυπρόθεσμες τιμές του πετρελαίου, οι οποίες θα πέσουν ραγδαία όταν τελειώσει η καταστροφή της ιρανικής πυρηνικής απειλής, είναι ένα πολύ μικρό τίμημα για την ασφάλεια και την Ειρήνη των ΗΠΑ και του κόσμου», έγραψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, προσθέτοντας: «ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΝΟΗΤΟΙ ΘΑ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ!».

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου συνδέεται επίσης με τη διεύρυνση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στην περιοχή. Ισραηλινά μαχητικά έπληξαν αποθήκες καυσίμων και εγκαταστάσεις διύλισης στην Τεχεράνη, ενώ το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε δεξαμενόπλοια και ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο.

Αντίδραση των αγορών και των επενδυτών

Για τους επενδυτές του Bitcoin, το ερώτημα είναι αν το σοκ θα περιοριστεί στις αγορές εμπορευμάτων ή θα επεκταθεί και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου. Παραδοσιακά, τα κρυπτονομίσματα κινούνται σε συνάρτηση με τις μετοχές σε περιόδους μακροοικονομικής πίεσης.

Μια παρατεταμένη άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και να καθυστερήσει τυχόν μειώσεις επιτοκίων, επιβαρύνοντας τις συνθήκες ρευστότητας για τα πιο ριψοκίνδυνα assets.

«Το πετρέλαιο αποτελεί πρώτη ύλη για σχεδόν κάθε προϊόν στον κόσμο», δήλωσε ο Pratik Kala, επικεφαλής ερευνών της Apollo Crypto, στο Decrypt. «Μια υψηλότερη τιμή στο πετρέλαιο μεταφράζεται άμεσα σε ακριβότερα τρόφιμα και, ουσιαστικά, σε ανατιμήσεις σε κάθε άλλο προϊόν στον πλανήτη».

Σχετική σταθερότητα του Bitcoin

Παρά τη γενικευμένη αναταραχή, το Bitcoin έχει δείξει σχετική σταθερότητα σε σύγκριση με τις παραδοσιακές αγορές. Το Σάββατο υποχώρησε στιγμιαία κάτω από τα 66.000 δολάρια, προτού ανακτήσει μέρος των απωλειών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές ίσως έχουν ήδη απορροφήσει το αρχικό γεωπολιτικό σοκ.

Καθώς η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε την άνοδο του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αναέφερε επίσης ότι τραυματίστηκε στον πόλεμο. Οι παρουσιαστές διάβασαν ρεπορτάζ που τον περιέγραφαν ως «τζανμπάζ», δηλαδή τραυματία από τον εχθρό, στον «πόλεμο του Ραμαζανιού», όπως αναφέρονται τα μέσα ενημέρωσης στο Ιράν στην τρέχουσα σύγκρουση.

Φιλοϊρανικές ομάδες στο Ιράκ χαιρετίζουν τον διορισμό του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Έχουμε περισσότερες περιφερειακές αντιδράσεις στη διαδοχή του νεότερου Χαμενεΐ. Η Οργάνωση Badr, ένα σιιτικό πολιτικό κόμμα και παραστρατιωτική δύναμη, δήλωσε ότι η νέα ηγεσία αντιπροσωπεύει «ευλογημένη συνέχεια στην πορεία της Ισλαμικής επανάστασης». Η παράταξη Asaib Ahl al-Haq δήλωσε ότι η επιλογή του Mojtaba Khamenei δείχνει «συνέχεια» και «ενίσχυση του ρόλου της Ισλαμικής δημοκρατίας ως κεντρικού πυλώνα στον άξονα της αντίστασης», ενώ η Kataeb Hezbollah δήλωσε ότι αντανακλά μια βαθιά κατανόηση «των υπαρξιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζει το έθνος».

Η συγκλονιστική ανταπόκριση Ιρανού ρεπόρτερ δίπλα στις φλεγόμενες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Iranian Reporter Goes Live From Burning Oil Depots in Tehran.

Μπαχρέιν: Ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες και οι κάτοικοι καλούνται να «κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος»

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν αναφέρει ότι έχουν ενεργοποιηθεί σειρήνες στη χώρα. «Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος», ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωσή της.

Η Τουρκία αναπτύσσει F-16 και συστήματα αεράμυνας στα Κατεχόμενα

Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας έστειλε έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας στα Κατεχόμενα «υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή». «Επιπλέον μέτρα θα συνεχίσουν να λαμβάνονται βάσει περαιτέρω εξελίξεων, εφόσον κριθεί απαραίτητο».

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο ειδικός απεσταλμένος της Κίνας Τζάι απευθύνει έκκληση για αποκλιμάκωση

Ο ειδικός απεσταλμένος της Κίνας για τη Μέση Ανατολή απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση στα μέρη που εμπλέκονται στην τρέχουσα ένοπλη σύρραξη κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον σαουδάραβα υπουργό Εξωτερικών, ανακοίνωσε σήμερα η κινεζική διπλωματία. Η Κίνα είναι «βαθιά ανήσυχη» για την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή, ανέφερε ο Τζάι Τζουν στον Φάισαλ μπιν Φαρχάν κατά τη διάρκεια συνομιλιών που διεξήγαγαν χθες Κυριακή, σύμφωνα με τον ιστότοπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο πόλεμος τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν απειλεί την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και ειδικά τις παραδόσεις πετρελαίου στην Κίνα. Η Κίνα εξέφρασε την οργή της για τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν και καταδίκασε τη δολοφονία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Ωστόσο κάλεσε επίσης να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός και επέκρινε τα ιρανικά πλήγματα αντιποίνων σε χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις.

Το Πεκίνο «απευθύνει έκκληση σε όλα τα μέρη να σταματήσουν αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, να εμποδίσουν οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση των εντάσεων και να αποφύγουν να προκαλέσουν κι άλλο κακό στους πληθυσμούς των χωρών της περιοχής», δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος. «Η εθνική κυριαρχία, η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα των χωρών του Κόλπου είναι απαραβίαστες, και κάθε επίθεση εναντίον αθώων αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων πρέπει να καταδικάζεται», πρόσθεσε. Κατά τη διάρκεια άλλης συνάντησής του, με τον Τζάσιμ αλ Μπουντάιουι, γενικό γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ), ο Τζάι Τζουν εισηγήθηκε την «επιστροφή στην οδό των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν». Η Κίνα θα διαδραματίσει «εποικοδομητικό ρόλο» για «να προωθήσει ενεργά την ειρήνη και να σταματήσουν οι μάχες», πρόσθεσε.

Πιερρακάκης: Έκτακτο σχέδιο στο Eurogroup για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και το πετρέλαιο

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN, καθώς και στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Οικονομικών της G7 που θα προηγηθεί της συνάντησης των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή που ήδη προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, αναμένεται να κυριαρχήσει στις σημερινές συζητήσεις στο Eurogroup. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα εξετάσουν τις επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας και στον πληθωρισμό, καθώς και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών, σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.

Στη βελγική πρωτεύουσα βρίσκεται και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα στις συνεδριάσεις του Eurogroup.

Τα βασικά θέματα που θα εξετάσει το ECOFIN

Στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης του ECOFIN, πέρα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα βρεθεί η δέσμη μέτρων για την ολοκλήρωση και την ενίσχυση της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU). Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς κεφαλαίων, στη διοχέτευση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις και στη διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ θα εξετάσουν επίσης τον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό αντίκτυπο της συνεχιζόμενης ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, όπως και τη συνέχιση της ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής στήριξης προς τη χώρα.

Στο ECOFIN θα συνεχιστούν ακόμη οι προπαρασκευαστικές συζητήσεις για την επικείμενη σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G20, καθώς και για τις εαρινές συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

G7 και IEA σε κατάσταση πολέμου: Το παρασκήνιο της έκτακτης σύσκεψης για το πετρέλαιο

Της Εύης Σιμοπούλου

Ώρα μηδέν για τις τιμές των καυσίμων. Ενώ ο μαύρος χρυσός καταγράφει ιστορικά άλματα άνω του 20% μέσα σε λίγες ώρες, οι ισχυροί του πλανήτη ανοίγουν τις κάνουλες των στρατηγικών τους αποθεμάτων. Η έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας κρίνει αν το πετρέλαιο θα σταθεροποιηθεί ή αν θα εκτοξευθεί σε επίπεδα που δεν έχουμε δει ποτέ στην ιστορία.

Η κίνηση της Δύσης για να “φρενάρει” τις τιμές

Οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών του G7 πρόκειται να πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα, με αντικείμενο τη συζήτηση μιας πιθανής κοινής απελευθέρωσης πετρελαίου από τα αποθέματα, σε συντονισμό με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (IEA). Η κίνηση αυτή εξετάζεται καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται μετά τη σύγκρουση στον Κόλπο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι υπουργοί και ο εκτελεστικός διευθυντής της IEA, Fatih Birol, θα έχουν τηλεδιάσκεψη στις 8.30 το πρωί ώρα Νέας Υόρκης (15:30 ώρα Ελλάδας), προκειμένου να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, και ανώτεροι αξιωματούχοι του G7.

Τρεις χώρες του G7, ανάμεσά τους και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν ήδη εκφράσει υποστήριξη στην ιδέα της κοινής απελευθέρωσης αποθεμάτων, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Σχέδιο για αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου

Τα 32 κράτη-μέλη της IEA διατηρούν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου στο πλαίσιο ενός συλλογικού μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων τιμών. Πηγές που επικαλείται η εφημερίδα αναφέρουν ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ θεωρούν κατάλληλη μια συντονισμένη αποδέσμευση μεταξύ 300 και 400 εκατομμυρίων βαρελιών.

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου στο 25% έως 30% των συνολικών αποθεμάτων, τα οποία ανέρχονται σε 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια.