Πόλεμος στο Ιράν: Ο διάδοχος του Χαμενεΐ, οι ασταμάτητοι βομβαρδισμοί και οι εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση

Η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δείχνει ότι το Ιράν είναι αποφασισμένο να μην υποκύψει στην πίεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, την ώρα που Τραμπ και Νετανιάχου προχωρούν σε κλιμάκωση των χτυπημάτων τους

Για ένατη ημέρα συνεχίστηκαν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ισραήλ συνέχισαν τα χτυπήματα στο Ιράν και το Λίβανο, ενώ την ίδια ώρα η Τεχεράνη απάντησε με μαζικά πυρά τόσο στις χώρες του Κόλπου όσο και προς το Τελ Αβίβ.

Κατά τη διάρκεια της Κυριακής υπήρξε λευκός καπνός για το διάδοχο του Αλί Χαμενεΐ. Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο δεύτερος γιος του δολοφονημένου Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει επιλεγεί ως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει ποτέ υποβάλει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα ούτε έχει υποβληθεί σε δημόσια ψηφοφορία, αλλά για δεκαετίες υπήρξε μια ιδιαίτερα επιρροή προσωπικότητα στον στενό κύκλο του ανώτατου ηγέτη, καλλιεργώντας στενούς δεσμούς με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Ο 56χρονος νεότερος Χαμενεΐ δεν έχει συζητήσει ποτέ δημοσίως το θέμα της διαδοχής, ένα ευαίσθητο θέμα δεδομένου ότι η ανάρρησή του στη θέση του ανώτατου ηγέτη θα δημιουργούσε ουσιαστικά μια δυναστεία που θα θύμιζε τη μοναρχία των Παχλαβί πριν από την ισλαμική επανάσταση του 1979.

Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων καλεί τους Ιρανούς να δεσμευτούν να υποστηρίξουν τον νέο ηγέτη Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων του Ιράν – το κληρικό σώμα που πριν από λίγα λεπτά όρισε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως τον επόμενο ανώτατο ηγέτη του Ιράν – κάλεσε τους Ιρανούς να διατηρήσουν την ενότητα και να δεσμευτούν να υποστηρίξουν τον Χαμενεΐ.

Σε δήλωση που κυκλοφόρησε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η συνέλευση ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ επιλέχθηκε με «αποφασιστική ψήφο». Κατά την ίδια δήλωση, η συνέλευση κάλεσε όλους τους Ιρανούς, «ιδιαίτερα τις ελίτ και τους διανοούμενους των σεμιναρίων και των πανεπιστημίων», να «δεσμευτούν να υποστηρίξουν την ηγεσία και να διατηρήσουν την ενότητα».

Τι σημαίνει η επιλογή του Χαμενεΐ

Αναλυτές λένε ότι η επιλογή του Μοτζτάμπα, ενός σκληροπυρηνικού κληρικού του οποίου η σύζυγος, η μητέρα και άλλα μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν επίσης σε επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η ηγεσία του Ιράν έχει απορρίψει κάθε προοπτική συμβιβασμού για τη διατήρηση του συστήματος και δεν βλέπει άλλο δρόμο παρά την αντιπαράθεση, την εκδίκηση και την αντοχή.

Σύμφωνα με πηγές από το εσωτερικό, ο Μοτζτάμπα θα αντιμετωπίσει τεράστια εσωτερική και εξωτερική πίεση από έναν δυσαρεστημένο πληθυσμό και μια κλιμακούμενη σύγκρουση, αλλά αναμένεται να κινηθεί γρήγορα για να εδραιώσει την εξουσία του. Αυτό πιθανότατα θα σημαίνει επέκταση της εξουσίας του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, αυστηρότερους εσωτερικούς ελέγχους και σφοδρή καταστολή για την εξάλειψη της διαφωνίας.

«Ο Μοτζτάμπα είναι ακόμη χειρότερος και πιο σκληροπυρηνικός από τον πατέρα του», δήλωσε ο Άλαν Άιρ, πρώην αμερικανός διπλωμάτης και ειδικός σε θέματα Ιράν, προσθέτοντας ότι ήταν ο προτιμώμενος υποψήφιος των Φρουρών. «Θα έχει να εκδικηθεί πολλά». Αυτή η εκτίμηση ενέχει κινδύνους. Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει ότι οποιοσδήποτε διάδοχος του Χαμενεΐ θα είναι επίσης στόχος, ενώ ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει μόνο όταν εξαλειφθούν η στρατιωτική ηγεσία και η κυβερνώσα ελίτ του Ιράν.

Αναμένεται η επίσημη αντίδραση Τραμπ – Νετανιάχου

Η πληροφορία για την ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν υπήρχε εδώ και ημέρες. Τραμπ και Νετανιάχου δήλωσαν προκαταβολικά πως δεν θα ήταν ικανοποιημένοι με αυτή την εξέλιξη. Σε δηλώσεις του στο Axios είχε τονίσει ότι η ενδεχόμενη επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ήταν χάσιμο χρόνου. «Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ελαφρύ βάρος, ο γιος του Χαμενεΐ είναι απαράδεκτος για μένα», πρόσθεσε. «Θέλουμε κάτι που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν».

Μάλιστα, την Κυριακή ο αμερικανός πρόεδρος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην Τεχεράνη. «Θα πρέπει να πάρει την έγκρισή μας», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στο ABC News. «Αν δεν την πάρει, δεν θα διαρκέσει για πολύ. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουμε σε αυτή την κατάσταση κάθε 10 χρόνια, όταν δεν θα υπάρχει ένας πρόεδρος σαν εμένα που να το αντιμετωπίσει».

Πρόσθεσε επίσης: «Δεν θέλω σε πέντε χρόνια να χρειαστεί να ξανακάνουμε το ίδιο πράγμα ή, ακόμα χειρότερα, να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο».

Όταν ρωτήθηκε αν θα ενέκρινε κάποιον που έχει σχέσεις με το παλιό καθεστώς, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, θα μπορούσα, αν πρόκειται να επιλεγεί ένας καλός ηγέτης. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να θεωρηθούν κατάλληλοι».

Αλλεπάλληλα χτυπήματα, αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών

Κατά τη διάρκεια της Κυριακής είχαμε εκατέρωθεν χτυπήματα τα οποία αύξησαν τον αριθμό των θυμάτων. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ προχώρησαν σε χτυπήματα στην Τεχεράνη. Στο επίκεντρο των χτυπημάτων ήταν διοικητήρια των Φρουρών της Επανάστασης και αποθήκες καυσίμων.

Η Τεχεράνη καλύφθηκε από πυκνούς μαύρους καπνούς. Την ίδια ώρα, οι IDF συνέχισαν τα χτυπήματα και στον Λίβανο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Βηρυτό. Επιπρόσθετα, ακόμα τέσσερις έχασαν τη ζωή του από τα χτυπήματα στην Τεχεράνη.

Το Ιράν απάντησε με χτυπήματα τόσο στο Ισραήλ όσο και σε άλλες χώρες του Κόλπου. Μεταξύ άλλων τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ΗΑΕ μετά από χτύπημα drone.

Οι περιοχές που έχει χτυπήσει το Ιράν. BBC

Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως ακόμα ένας στρατιώτης τους έχασε τη ζωή του ανεβάζοντας τον αριθμό στους επτά.

Μπαράζ διπλωματικών επαφών

Από εκεί και πέρα πολλές επαφές υπήρξαν κατά τη διάρκεια της Κυριακής και σε διπλωματικό επίπεδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικοινωνία τόσο με τον Κιρ Στάρμερ όσο και με τον Εμανουέλ Μακρόν. Ο γάλλος πρόεδρος συνομίλησε και με τον Πεζεσκιάν ζητώντας του να σταματήσουν τα χτυπήματα στις χώρες του Κόλπου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρωθυπουργός του Κατάρ σε συνέντευξή του χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των χωρών του Κόλπου ως «επικίνδυνη εσφαλμένη εκτίμηση». Ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση της έντασης ενέχει τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης της περιοχής και πρόκλησης αναταραχών στην παγκόσμια οικονομία.

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης για πρώτη φορά από τότε που το Κατάρ δέχεται επανειλημμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η χώρα έχει εισέλθει σε αυτό που χαρακτήρισε «μια πολύ δύσκολη περίοδο», αλλά εξήρε τον επαγγελματισμό των αμυντικών και ασφαλείας δυνάμεών της.

«Είναι ένα μεγάλο αίσθημα προδοσίας» τόνισε αρχικά και συνέχισε: «Μόλις μία ώρα μετά την έναρξη του πολέμου, το Κατάρ και άλλες χώρες του Κόλπου δέχθηκαν επιθέσεις. Κάναμε σαφές ότι δεν θα συμμετείχαμε σε κανέναν πόλεμο εναντίον των γειτόνων μας».