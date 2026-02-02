Πως διαμορφώνονται οι μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων μετά την αύξηση 3%

Δείτε αναλυτικά.
Από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενσωματώθηκε η αύξηση 3% στις αποδοχές των ξενοδοχοϋπαλλήλων.
Αυτό ορίζει η κλαδική συλλογική σύμβαση η οποία είναι σε ισχύ και υποχρεωτική για όλους, σύμφωνα με ανακοίνωσή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό.
Οι μισθοί ανά κατηγορία και ειδικότητα, διαμορφώνονται ως εξής:
-Κατηγορία Α΄ (υπάλληλος υποδοχής, μετρ, υπομέτρ, θυρωρός α’, νυκτοθυρωρός α’, μπουφετζής α’, προϊστάμενος υπνοδωματίων & κοινόχρηστων χώρων, μάγειρας α’, τεχνίτης ζαχαροπλάστης, αποθηκάριος, λογιστής): 1.030,00€
-Κατηγορία Β΄(προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός β’, σερβιτόρος τραπεζαρίας – σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπάρμειντ και μάγειρας β’, τηλεφωνητές, ελεγκτές ή ταμπλίστες και οι μαϊνκουραντιέ, κόπτης κρεάτων & hostess): 1.010,00€
-Κατηγορία Γ’ (βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή λινοθήκης, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος, μάγειρας γ’, καμαριέρης- α, βοηθ. τεχ. ζαχαροπλάστη, υπαλ. mini market): 990,00€
-Κατηγορία Δ΄ (πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινόχρηστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρα, λαντζέρης, λουτρονόμος, προϊστάμενος και βοηθός ιατρείου, ναυαγοσώστης και διασώστης κολυμβητικών δεξαμενών και παραλίας, τεχνικός ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων): 970,00€.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ