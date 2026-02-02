Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πως διαμορφώνονται οι μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων μετά την αύξηση 3%

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Δείτε αναλυτικά.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενσωματώθηκε η αύξηση 3% στις αποδοχές των ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Αυτό ορίζει η κλαδική συλλογική σύμβαση η οποία είναι σε ισχύ και υποχρεωτική για όλους, σύμφωνα με ανακοίνωσή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό.

Οι μισθοί ανά κατηγορία και ειδικότητα, διαμορφώνονται ως εξής:

-Κατηγορία Α΄ (υπάλληλος υποδοχής, μετρ, υπομέτρ, θυρωρός α’, νυκτοθυρωρός α’, μπουφετζής α’, προϊστάμενος υπνοδωματίων & κοινόχρηστων χώρων, μάγειρας α’, τεχνίτης ζαχαροπλάστης, αποθηκάριος, λογιστής): 1.030,00€

-Κατηγορία Β΄(προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός β’, σερβιτόρος τραπεζαρίας – σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπάρμειντ και μάγειρας β’, τηλεφωνητές, ελεγκτές ή ταμπλίστες και οι μαϊνκουραντιέ, κόπτης κρεάτων & hostess): 1.010,00€

-Κατηγορία Γ’ (βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή λινοθήκης, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος, μάγειρας γ’, καμαριέρης- α, βοηθ. τεχ. ζαχαροπλάστη, υπαλ. mini market): 990,00€

-Κατηγορία Δ΄ (πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινόχρηστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρα, λαντζέρης, λουτρονόμος, προϊστάμενος και βοηθός ιατρείου, ναυαγοσώστης και διασώστης κολυμβητικών δεξαμενών και παραλίας, τεχνικός ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων): 970,00€.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη...

0
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και άμεσα προχώρησε...

Συνταγματική Αναθεώρηση: Η διαδικασία, τα επόμενα βήματα,...

0
Η πρώτη φάση της Συνταγματικής Αναθεώρησης άνοιξε - Οι...

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη...

0
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και άμεσα προχώρησε...

Συνταγματική Αναθεώρηση: Η διαδικασία, τα επόμενα βήματα,...

0
Η πρώτη φάση της Συνταγματικής Αναθεώρησης άνοιξε - Οι...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Καταγγελία «φωτιά» των πυροσβεστών Κρήτη – Red code χωρίς καιρικά φαινόμενα

ΠΚ team ΠΚ team -
Αντικείμενο της καταγγελίας είναι η επιβολή μερικής επιφυλακής στην...

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

ΠΚ team ΠΚ team -
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και άμεσα προχώρησε...

Τα 30 γραμμάρια που μας προστατεύουν από την άνοια – Καταναλώστε τα καθημερινά

ΠΚ team ΠΚ team -
Επιλέγοντας έξυπνα τα συστατικά της καθημερινής μας διατροφής μπορούμε...

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος αύριο σε περιοχές της Κρήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST