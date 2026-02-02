Αναζήτηση
Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από την περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Με ανακοίνωσή του το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει ότι η 16χρονη Ελευθερία εξαφανίστηκε στις 31/01/2026 στη μια το μεσημέρι από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στη Νέα Σμύρνη.

Η Ελευθερία Σ. έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,70 και είναι εύσωμη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας, ζακέτα γκρι-ροζ και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

