Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τον διαγωνισμό καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εγκρίθηκε και από το Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση του Δήμου Ηρακλείου με την ανάδοχο εταιρία η οποία προέκυψε από τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκήρυξε η Δημοτική Αρχή για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, εκφράζοντας την ικανοποίηση της Δημοτικής Αρχής για την ολοκλήρωση και αυτού του σταδίου, επεσήμανε σε δήλωσή του ότι αυτός ήταν ο τελευταίος από μια σειρά διεξοδικών και αυστηρών ελέγχων που απέδειξαν το άψογο της όλης διαδικασίας. Παράλληλα συνεχάρη όλα τα στελέχη του Δήμου Ηρακλείου, αιρετά και υπηρεσιακά, για το αποτέλεσμα.

Πρόκειται ουσιαστικά για το τελευταίο βήμα πριν την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, έπειτα από την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών από την ανάδοχο εταιρία.

Υπενθυμίζεται ότι ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής προβλέπει τη λειτουργία ενός μεικτού συστήματος με ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας και ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων σε εξωτερικό συνεργάτη (ο οποίος θα προσφέρει στον μηχανισμό καθαριότητας 151 άτομα προσωπικό, 16 οχήματα διαφόρων κατηγοριών, δεκάδες μηχανήματα και εξοπλισμό) και ειδικότερα:

1. Την πλήρη αποκομιδή των ανακυκλώσιμων από το σύνολο του Δήμου.

2. Την πλήρη και άμεση απομάκρυνση των ογκωδών και των πρασίνων αποβλήτων από το σύνολο του Δήμου.

3. Τις Υπηρεσίες Καθαριότητας στην 1η Δημοτική Κοινότητα συμπεριλαμβανομένων των Ενετικών Τειχών και της ευρείας χερσαίας ζώνης από το Παγκρήτιο Στάδιο μέχρι την Νέα Αλικαρνασσό.

Η αναδιάταξη αυτή αναθέτει στο επιχειρησιακό εκτελεστικό σκέλος στην Υπηρεσία Καθαριότητας:

1. Την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων, από το σύνολο του Δήμου, πέραν της 1ης Δημοτικής Κοινότητας.
2. Τον οδοκαθαρισμό επίσης στο σύνολο του Δήμου πέραν της 1ης Δημοτικής Κοινότητας.

3. Τον επιτελικό ρόλο διαρκούς σχεδιασμού, ανασχεδιασμού, ελέγχου και εποπτείας του συνόλου των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου των υπηρεσιών του εξωτερικού συνεργάτη.

Όπως είναι γνωστό, προσωρινός ανάδοχος του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού έχει αναδειχθεί η ένωση εταιρειών με την επωνυμία «Ένωση Οικονομικών Φορέων Thalis E.S. S.A. – ENSER Μονοπρόσωπη Α.Ε.» που απαρτίζεται από την «Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίας Α.Ε.» και την «ENSER Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με την οικονομική προσφορά να ανέρχεται στο ποσό των 6.912.500 ευρώ, συν ΦΠΑ, ανά έτος.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός είχε χρονικό ορίζοντα δυο ετών, με δυνατότητα παράτασης για δυο ακόμη χρόνια.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.:Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια της...

0
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε....

Δήμος Ηρακλείου:Ψήφισμα Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΗ

0
Με το θλιβερό άγγελμα του θανάτου της Λουίζας Καλοκαιρινού,...

Προηγούμενο άρθρο
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.:Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του Δημάρχου Ηρακλείου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Έντονες αντιδράσεις του ΟΦΗ για τον ορισμό Παπαπέτρου στο VAR του τελικού Κυπέλλου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η επιλογή του Στεφάν Λανουά να τοποθετήσει τον Τάσο...

Χανιά:Για 1η φορά στην Ελλάδα, τo Fauchon Café Pâtisserie κάνει την εμφάνισή του στο Hilton Chania Old Town Resort & Spa

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εισάγοντας την παριζιάνικη φινέτσα στην καρδιά των Χανίων και...

Λασίθι:«1ο Adventure Fest» 25 και 26 Απριλίου 2026 στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μια διοργάνωση που στοχεύει να φέρει κοντά σε περιοχές...

Χανιά:Δυναμική παρέμβαση του Δημάρχου Καντάνου-Σελίνου για τα προβλήματα των Ορεινών Περιοχών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
𝚫𝚼𝚴𝚨𝚳𝚰𝚱𝚮 𝚷𝚨𝚸𝚬𝚳𝚩𝚨𝚺𝚮 𝚻𝚶𝚼 𝚫𝚮𝚳𝚨𝚸𝚾𝚶𝚼 𝚱𝚨𝚴𝚻𝚨𝚴𝚶𝚼-𝚺𝚬𝚲𝚰𝚴𝚶𝚼 𝚪𝚰𝚨 𝚻𝚨 𝚷𝚸𝚶𝚩𝚲𝚮𝚳𝚨𝚻𝚨 𝚻𝛀𝚴...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST