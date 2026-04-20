Πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τον διαγωνισμό καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

Εγκρίθηκε και από το Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση του Δήμου Ηρακλείου με την ανάδοχο εταιρία η οποία προέκυψε από τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκήρυξε η Δημοτική Αρχή για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, εκφράζοντας την ικανοποίηση της Δημοτικής Αρχής για την ολοκλήρωση και αυτού του σταδίου, επεσήμανε σε δήλωσή του ότι αυτός ήταν ο τελευταίος από μια σειρά διεξοδικών και αυστηρών ελέγχων που απέδειξαν το άψογο της όλης διαδικασίας. Παράλληλα συνεχάρη όλα τα στελέχη του Δήμου Ηρακλείου, αιρετά και υπηρεσιακά, για το αποτέλεσμα.

Πρόκειται ουσιαστικά για το τελευταίο βήμα πριν την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, έπειτα από την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών από την ανάδοχο εταιρία.

Υπενθυμίζεται ότι ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής προβλέπει τη λειτουργία ενός μεικτού συστήματος με ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας και ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων σε εξωτερικό συνεργάτη (ο οποίος θα προσφέρει στον μηχανισμό καθαριότητας 151 άτομα προσωπικό, 16 οχήματα διαφόρων κατηγοριών, δεκάδες μηχανήματα και εξοπλισμό) και ειδικότερα:

1. Την πλήρη αποκομιδή των ανακυκλώσιμων από το σύνολο του Δήμου.

2. Την πλήρη και άμεση απομάκρυνση των ογκωδών και των πρασίνων αποβλήτων από το σύνολο του Δήμου.

3. Τις Υπηρεσίες Καθαριότητας στην 1η Δημοτική Κοινότητα συμπεριλαμβανομένων των Ενετικών Τειχών και της ευρείας χερσαίας ζώνης από το Παγκρήτιο Στάδιο μέχρι την Νέα Αλικαρνασσό.

Η αναδιάταξη αυτή αναθέτει στο επιχειρησιακό εκτελεστικό σκέλος στην Υπηρεσία Καθαριότητας:

1. Την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων, από το σύνολο του Δήμου, πέραν της 1ης Δημοτικής Κοινότητας.

2. Τον οδοκαθαρισμό επίσης στο σύνολο του Δήμου πέραν της 1ης Δημοτικής Κοινότητας.

3. Τον επιτελικό ρόλο διαρκούς σχεδιασμού, ανασχεδιασμού, ελέγχου και εποπτείας του συνόλου των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου των υπηρεσιών του εξωτερικού συνεργάτη.

Όπως είναι γνωστό, προσωρινός ανάδοχος του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού έχει αναδειχθεί η ένωση εταιρειών με την επωνυμία «Ένωση Οικονομικών Φορέων Thalis E.S. S.A. – ENSER Μονοπρόσωπη Α.Ε.» που απαρτίζεται από την «Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίας Α.Ε.» και την «ENSER Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με την οικονομική προσφορά να ανέρχεται στο ποσό των 6.912.500 ευρώ, συν ΦΠΑ, ανά έτος.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός είχε χρονικό ορίζοντα δυο ετών, με δυνατότητα παράτασης για δυο ακόμη χρόνια.