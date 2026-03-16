Προσοχή σε νέο κύμα απάτης με SMS για δήθεν πρόστιμα της Τροχαίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται νέο κύμα τηλεφωνικών και διαδικτυακών απατών, με επιτήδειους να αποστέλλουν παραπλανητικά μηνύματα SMS σε ανυποψίαστους πολίτες, προσπαθώντας να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα και χρήματα.

Το μήνυμα που λαμβάνουν πολλοί χρήστες κινητών τηλεφώνων ξεκινά συνήθως με τη φράση:

«Το πρόστιμο Τροχαίας παραμένει ανεξόφλητο για περισσότερες από 10 ημέρες», δημιουργώντας την εντύπωση ότι αφορά πραγματική παράβαση.

Ωστόσο, πρόκειται για απάτη. Σε αρκετές περιπτώσεις, πολίτες αναφέρουν ότι έλαβαν τέτοιο μήνυμα ακόμη και χωρίς να διαθέτουν όχημα.

Όπως περιγράφει χαρακτηριστικά πολίτης:

«Έλαβα μήνυμα από άγνωστο αριθμό που ξεκινούσε από 212 και ανέφερε ότι έχω απλήρωτο πρόστιμο Τροχαίας για όχημα, το οποίο παραμένει ανεξόφλητο πάνω από δέκα ημέρες. Το παράδοξο είναι ότι δεν έχω καν αυτοκίνητο».

Πώς λειτουργεί η απάτη

Στα συγκεκριμένα μηνύματα οι δράστες καλούν τον παραλήπτη να πατήσει έναν σύνδεσμο (link), προκειμένου δήθεν να ενημερωθεί για την παράβαση ή να εξοφλήσει το πρόστιμο.

Στην πραγματικότητα, ο σύνδεσμος οδηγεί σε πλαστό ιστότοπο που εμφανίζεται σχεδόν πανομοιότυπος με την επίσημη πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Μέσω αυτής της ψεύτικης σελίδας οι απατεώνες επιχειρούν να αποσπάσουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως:

κωδικούς πρόσβασης

στοιχεία ταυτότητας

τραπεζικούς λογαριασμούς

στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.

Όπως αναφέρει άλλος πολίτης:

«Το μήνυμα έλεγε ότι έχω διαπράξει παράβαση Τροχαίας και να μπω στο link για να πληρώσω το πρόστιμο μέσω της ΑΑΔΕ. Δεν υπήρχε όμως καμία αναφορά στον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος».

Από ποιον αριθμό αποστέλλονται

Σύμφωνα με τις αναφορές, τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα μηνύματα εμφανίζονται να προέρχονται από αριθμούς τηλεφώνου που ξεκινούν από 212, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς χρήστες.

Τι συστήνουν οι αρχές

Η Αστυνομία και οι τράπεζες προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πατούν ποτέ συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε ύποπτα μηνύματα.

Παράλληλα, τονίζουν ότι καμία δημόσια υπηρεσία δεν ζητά προσωπικά στοιχεία ή τραπεζικούς κωδικούς μέσω SMS.

Σε περίπτωση που κάποιος λάβει τέτοιο μήνυμα, συνιστάται: