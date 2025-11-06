ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός Αριθμός: Έληξε η προθεσμία – Τι ισχύει για όσους δεν έβγαλαν

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Προσωπικός Αριθμός είναι μοναδικός, αμετάβλητος και απαραίτητος για την έκδοση της νέας ταυτότητας.

Έληξε η προθεσμία για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού από τους πολίτες που επιθυμούσαν να τον αποκτήσουν αυτοβούλως. Πολλοί που αναβλήθηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή αντιμετώπισαν προβλήματα στη διαδικασία, με μήνυμα λάθους να εμφανίζεται στην οθόνη τους, ενημερώνοντάς τους ότι δεν βρέθηκε καταχώρηση στο Μητρώο Πολιτών ή στο Φορολογικό Μητρώο.

Όσοι δεν προχώρησαν στην ανεξάρτητη έκδοση του Προσωπικού Αριθμού, το οποίο αποτελεί το «ψηφιακό κλειδί» για την ταυτοποίηση και τις συναλλαγές, θα λάβουν αυτόματα έναν αριθμό από το σύστημα. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τυχαία ανάθεση των δύο πρώτων ψηφίων, όπως ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους, ενώ το τρίτο ψηφίο, που είναι αλφαβητικό, επιλέγεται αυτόματα για όλους τους δικαιούχους.

Ο Προσωπικός Αριθμός είναι μοναδικός, αμετάβλητος και απαραίτητος για την έκδοση της νέας ταυτότητας. Ακόμη και αν ο κάτοχος αλλάξει ταυτότητα, ο αριθμός αυτός παραμένει σταθερός, εξασφαλίζοντας συνεχή και αξιόπιστη ταυτοποίηση στη διάρκεια της ζωής του πολίτη.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου απαιτούνται ειδικά βήματα για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού:

  • Ανήλικα τέκνα: Η διαδικασία γίνεται μέσω γονέα ή κηδεμόνα, είτε ηλεκτρονικά μέσω myInfo είτε μέσω ΚΕΠ.

  • Πολίτες χωρίς πρόσβαση σε taxisnet ή χωρίς κινητό τηλέφωνο: Απαιτείται φυσική παρουσία σε ΚΕΠ εντός Ελλάδας ή σε Προξενική Αρχή στο εξωτερικό.

  • Δικαστικοί συμπαραστάτες: Η ταυτοποίηση γίνεται με παρουσία και μέσω δικαστικής πράξης.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Έρχεται ψηφιακό πελατολόγιο σε πάρτι και γάμους

0
Το Ψηφιακό Πελατολόγιο αποτελεί το νέο εργαλείο της ΑΑΔΕ...

Απόπειρα απάτης με το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» –...

0
Αίσθηση προκαλεί απόπειρα απάτης με το πρόγραμμα « Ανακαινίζω...

Έρχεται ψηφιακό πελατολόγιο σε πάρτι και γάμους

0
Το Ψηφιακό Πελατολόγιο αποτελεί το νέο εργαλείο της ΑΑΔΕ...

Απόπειρα απάτης με το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» –...

0
Αίσθηση προκαλεί απόπειρα απάτης με το πρόγραμμα « Ανακαινίζω...
