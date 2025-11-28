ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Προσωρινή Διακοπή Υδροδότησης στο Ρέθυμνο λόγω Βλάβης στο Ταχυδιυλιστήριο Δραμίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ενημερώνει τους κατοίκους του Ρεθύμνου ότι, λόγω σοβαρής βλάβης στο ταχυδιυλιστήριο της Στραγγιστικής Δεξαμενής Δραμίων, έχει προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή υδροδότησης στην πόλη.

Η διακοπή αναμένεται να διαρκέσει έως αύριο, 29 Νοεμβρίου 2025, οπότε και προβλέπεται η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος.

Τα συνεργεία του Ο.Α.Κ. εργάζονται ήδη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η βλάβη και να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η υδροδότηση.

Ο Οργανισμός ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών για την προσωρινή αυτή αναστάτωση

