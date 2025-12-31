ΔΙΑΦΟΡΑΔιεθνή

Η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το 2026

Ημερομηνία:

Το Κιριμπάτι στον Ειρηνικό ήταν η πρώτη χώρα που υποδέχτηκε το 2026, με τους εορτασμούς να ξεκινούν από το Νησί των Χριστουγέννων

Η μικρή νησιωτική χώρα του Ειρηνικού, Κιριμπάτι, ήταν η πρώτη που υποδέχθηκε το 2026, με τους εορτασμούς να ξεκινούν από την ατόλη Κιριτιμάτι – γνωστή και ως Νησί των Χριστουγέννων. Η νέα χρονιά έκανε έτσι την επίσημη έναρξή της αρκετές ώρες πριν από τον υπόλοιπο κόσμο.

Άλλα νησιά του αρχιπελάγους πρόκειται να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς το Κιριμπάτι εκτείνεται σε μεγάλη γεωγραφική απόσταση, καλύπτοντας διαφορετικές ζώνες ώρας.

Η χώρα, που αποτελείται από 33 νησιά και ανήκει στην Ωκεανία, καλωσόρισε το νέο έτος στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Η θέση της, στο ανατολικότερο άκρο του πλανήτη, την καθιστά το πρώτο κατοικημένο κράτος που αλλάζει ημερολογιακά χρονιά.

Ένα νησιωτικό κράτος με πλούσια φυσική κληρονομιά
Το Κιριμπάτι ανεξαρτητοποιήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1979 και διαθέτει το μεγαλύτερο θαλάσσιο καταφύγιο του Νότιου Ειρηνικού. Πολλές από τις ατόλες του είναι κατοικημένες και αποτελούν σημαντικά οικοσυστήματα για τη βιοποικιλότητα της περιοχής.

Ωστόσο, οι περισσότερες ατόλες βρίσκονται σε πολύ χαμηλό υψόμετρο, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτες στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Οι κάτοικοι βιώνουν ήδη τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη και των μεταβολών στα θαλάσσια ρεύματα.

Η πρωτοχρονιά ξεκινά από τον Ειρηνικό

Το αρχιπέλαγος έχει πληθυσμό περίπου 116.000 κατοίκων. Αν και βρίσκεται σχεδόν νότια της Χαβάης, το Κιριμπάτι γιορτάζει την Πρωτοχρονιά μία ολόκληρη ημέρα νωρίτερα, λόγω της γραμμής αλλαγής ημερομηνίας που περνά ανατολικά του.

Μετά το Κιριμπάτι, τη σκυτάλη των εορτασμών παίρνουν η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Κίνα και οι υπόλοιπες χώρες της Ασίας, μέχρι να φτάσουν τα μεσάνυχτα και στην Ελλάδα, όπου θα υποδεχθούμε κι εμείς το νέο έτος.

Οι επόμενες χώρες που θα υποδεχθούν το 2026

Σαμόα Ζώνη ώρας: UTC +13 – Γιορτάζει σχεδόν ταυτόχρονα με το Κιριμπάτι
Τόνγκα Ζώνη ώρας: UTC +13
Νέα Ζηλανδία Ζώνη ώρας: UTC +12 / +13 (θερινή ώρα)

Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος...

0
Ένα βίντεο από το Ιράν κάνει τις τελευταίες ώρες...

Σημαντικά πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή...

0
Από τον πάπα Φραγκίσκο και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ έως...

Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη
