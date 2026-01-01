ΔΙΑΦΟΡΑΔιεθνή

Ελβετία: Νεκροί και τραυματίες από έκρηξη στο θέρετρο σκι Κραν- Μοντανά

Οι πρώτες πληροφορίες για την έκρηξη σε μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο στην Ελβετία – Η ανακοίνωση της αστυνομίας
Έκρηξη σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν- Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες», ανακοίνωσε σήμερα Πρωτοχρονιά η αστυνομία.

«Σημειώθηκε έκρηξη άγνωστης αιτίας», δήλωσε στο AFP ο Γκαετάν Λατόν εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ. «Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πολλοί νεκροί», πρόσθεσε.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.

Το Κραν- Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.

ΑΠΕ – ΜΠΕ

