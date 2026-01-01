Ανείπωτη τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Δεκάδες νεκροί, πάνω από 100 τραυματίες – Πώς τo ρεβεγιόν έγινε εφιάλτης

Αναφορές κάνουν λόγο ακόμα και για 40 νεκρούς – Τι λένε οι Αρχές

Περίπου 40 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 100 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη σε πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο στην Ελβετία, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 1:30 π.μ. τοπική ώρα (12:30 π.μ. GMT) στο Constellation Bar, στην αλπική πόλη Κραν Μοντανά, την ώρα που δεκάδες θαμώνες υποδέχονταν το νέο έτος. Το μπαρ αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τουρίστες.

Εικόνες από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν το κτίριο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, με ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης να επιχειρούν στο σημείο. Η ελβετική εφημερίδα Blick επικαλέστηκε γιατρό που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος, ο οποίος ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να ανέρχεται σε «δεκάδες».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι η ελβετική αστυνομία εκτιμά πως περίπου 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε τη νύκτα σε μπαρ στο θέρετρο σκι Κραν- Μοντανά, στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο, η πυρκαγιά δεν οφείλεται σε εμπρησμό, ενώ σημείωσε ότι τα θύματα δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν αμέσως λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων που φέρουν.

Η περιφερειακή εφημερίδα Le Nouvelliste μετέδωσε ότι πηγές της κάνουν λόγο για «βαρύ απολογισμό», με «περίπου 40 νεκρούς και 100 τραυματίες». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 100 άτομα βρίσκονταν στο μπαρ τη στιγμή της έκρηξης.

Συνολικά έχουν κινητοποιηθεί 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα.

Υπάρχουν αναφορές ότι το περιστατικό ενδέχεται να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα, ωστόσο η αστυνομία διευκρίνισε ότι το ενδεχόμενο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

«Υπήρξε μια έκρηξη άγνωστης προέλευσης», δήλωσε ο Gaetan Lathion, εκπρόσωπος της αστυνομίας στο καντόνι Wallis. «Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες και αρκετοί νεκροί. Η επέμβαση συνεχίζεται».

Μάρτυρες ανέφεραν ότι «αμέτρητα» ασθενοφόρα και πολλά ελικόπτερα έσπευσαν στην περιοχή. Γιατρός της ελβετικής υπηρεσίας αεροδιακομιδής και διάσωσης δήλωσε σε τοπικά μέσα ότι τα νοσοκομεία «έχουν κατακλυστεί από θύματα εγκαυμάτων».

Τουρίστας από τη Νέα Υόρκη δήλωσε στο AFP ότι είδε «έντονες πορτοκαλί φλόγες» να βγαίνουν από το μπαρ και ανθρώπους «να τρέχουν και να ουρλιάζουν στο σκοτάδι».

Για το περιστατικό οι αρχές τις χώρας ανέφεραν ότι «είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση έκτακτης ανάγκης». «Μεγάλος αριθμός αστυνομικών, πυροσβεστών και διασωστών έσπευσε άμεσα στο σημείο για να βοηθήσει τα πολυάριθμα θύματα».

Ακόμη και ώρες μετά το συμβάν, ασθενοφόρα παρέμεναν σταθμευμένα έξω από το μπαρ, ενώ ήταν ορατά τα σπασμένα παράθυρα. Τοπικά μέσα έκαναν λόγο για «μυρωδιά καμένου που εξακολουθούσε να αιωρείται στον αέρα».

Το Κραν Μοντανά είναι πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, περίπου δύο ώρες από τη Βέρνη, και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για διεθνείς τουρίστες. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει επιβληθεί απαγόρευση πτήσεων πάνω από την περιοχή, η οποία παραμένει πλήρως αποκλεισμένη.

«Το πάρτι ήταν σε πλήρη εξέλιξ η μουσική και το σαμπάνια έρεαν άφθονα», δήλωσε κάτοικος της περιοχής στην εφημερίδα 24 heures. «Όταν μαθεύτηκε η είδηση για τη φωτιά, η διάθεση εξαφανίστηκε. Οι άνθρωποι ήταν σοκαρισμένοι, ανήσυχοι, σιωπηλοί».

Άλλος γείτονας ανέφερε: «Με τα πυροτεχνήματα, στην αρχή δεν καταλάβαμε τι συνέβαινε. Μετά είδαμε τον καπνό. Είναι τρομερό, πολλοί νέοι πηγαίνουν σε αυτό το μπαρ».

Σύμφωνα με την αστυνομία, το Constellation Bar έχει χωρητικότητα έως 300 άτομα, καθώς και επιπλέον 40 στη βεράντα του. Η κανονική ώρα κλεισίματος είναι στις 2 π.μ. τοπική ώρα, περίπου 30 λεπτά μετά την έναρξη της πυρκαγιάς. Δεν είναι σαφές αν επρόκειτο να παραμείνει ανοιχτό περισσότερο λόγω Πρωτοχρονιάς.

Τα νοσοκομεία στη δυτική Ελβετία βρίσκονται υπό έντονη πίεση λόγω των τραυματιών με εγκαύματα και απηύθυναν έκκληση στο κοινό: «Παρακαλούμε δείξτε αλληλεγγύη και αποφύγετε επικίνδυνες δραστηριότητες την 1η Ιανουαρίου».

Τις πρώτες επίσημες απαντήσεις για τη φονική έκρηξη στο χειμερινό τουριστικό θέρετρο Κραν Μοντανά έδωσε η ελβετική αστυνομία, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλαί ανακοίνωσε ότι «περίπου 100 άνθρωποι» τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation, ενώ ανέφερε πως «αρκετές δεκάδες άνθρωποι είναι νεκροί», χωρίς να προχωρήσει σε συγκεκριμένο αριθμό. Υπενθυμίζεται ότι προηγούμενες ανεπίσημες αναφορές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 40 νεκρούς.

Τη συνέντευξη Τύπου άνοιξε ο πρόεδρος του Κρατικού Συμβουλίου, Mathias Renard, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. «Η βραδιά έπρεπε να είναι εορταστική, όμως μετατράπηκε σε εφιάλτη», δήλωσε.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι, σε αυτή τη φάση, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως πυρκαγιά και όχι ως «επίθεση».

«Είμαστε συντετριμμένοι», δήλωσε ο Frédéric Gisler, διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλαί, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Επίσης η αστυνομία σημείωσε ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν- Μοντανά.

Σε μια περιοχή που αυτή την περίοδο φιλοξενεί μεγάλο αριθμό τουριστών λόγω της χειμερινής περιόδου, οι αρχές απηύθυναν έκκληση προς τον τοπικό πληθυσμό και τους επισκέπτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή τις επόμενες ημέρες.