Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Στο επίκεντρο των αιτημάτων της ΠΝΟ βρίσκονται η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Σε απεργιακό κλοιό τίθεται η ακτοπλοΐα την Παρασκευή 1η Μαΐου 2026, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής κινητοποίησης σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, στο πλαίσιο της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Η απεργία θα διαρκέσει από τις 00:01 έως τις 24:00 της ίδιας ημέρας, με άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία των θαλάσσιων συγκοινωνιών και των δρομολογίων σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, η βελτίωση των όρων εργασίας των ναυτεργατών και η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με βασικό στόχο την υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη στήριξη της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, η οποία, όπως σημειώνεται, θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις του ναυτιλιακού κλάδου. Παράλληλα, η ΠΝΟ αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, ζητώντας καλύτερες υπηρεσίες υγείας και παιδείας, καθώς και την αποκατάσταση των εισοδηματικών απωλειών που έχουν υποστεί οι απόμαχοι της θάλασσας. Οι προορισμοί που επηρεάζονται από την απεργία Η απόφαση της ΠΝΟ σημαίνει ότι κανένα επιβατηγό ή οχηματαγωγό πλοίο δεν θα αναχωρήσει την ημέρα της απεργίας, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν άμεσα οι βασικοί ακτοπλοϊκοί προορισμοί, όπως ο Αργοσαρωνικός, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερα επηρεάζονται δημοφιλείς προορισμοί, όπως η Αίγινα, η Ύδρα, οι Σπέτσες, η Πάρος, η Νάξος, η Μύκονος, η Άνδρος και η Σύρος, όπου καταγράφεται αυξημένη ζήτηση ενόψει της Πρωτομαγιάς. Τα εισιτήρια της Παρασκευής δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν, ενώ οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες ενημέρωσης και τροποποίησης δρομολογίων. Οι επιβάτες, που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και δεν έχουν ενημερωθεί, καλούνται να επικοινωνήσουν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ναυτιλιακές εταιρείες για αλλαγή ή ακύρωση. Πώς θα κινηθούν λεωφορεία και τρόλεϊ Μεταξύ 9:00-21:00 θα κινούνται τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026, ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς με στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας (00:00). Διεκδικούν δημόσιες, ασφαλείς, σύγχρονες, αξιόπιστες αστικές συγκοινωνίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων και του επιβατικού κοινού, -ουσιαστικά μέτρα κατα της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας και καλούν τους εργαζόμενους να δώσουν δυναμικό παρών ( την Παρακευή) στη συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 πμ. Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές που έχει αναλάβει η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.