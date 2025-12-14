Πυροβολισμοί σε εβραϊκή γιορτή στην Αυστραλία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί μεταξύ των οποίων ο ένας δράστης

Οι αρχές συμβούλευσαν τους κατοίκους της περιοχής κοντά στο Bondi, μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αυστραλίας, να αναζητήσουν καταφύγιο.

Η αστυνομία της Αυστραλίας ανταποκρίθηκε σε ένα περιστατικό στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, μετά από αναφορές των μέσων ενημέρωσης για πυροβολισμούς.

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald ανέφερε πυροβολισμούς στην παραλία την Κυριακή, λέγοντας ότι πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky και ABC μετέδωσαν πλάνα που έδειχναν ανθρώπους ξαπλωμένους στο έδαφος.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW) ανέφερε ότι δύο άτομα βρίσκονται υπό κράτηση, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση συνεχίζεται.

«Όσοι βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος πρέπει να βρουν καταφύγιο», ανέφεραν στο X, καλώντας το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

Ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Άντονι Αλπμανέζε δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι ενήμερη «για την ενεργή κατάσταση ασφαλείας στο Bondi».

«Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθήσουν τις οδηγίες της αστυνομίας της NSW», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Νεκροί και τραυματίες

Το αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News αναφέρει ότι τουλάχιστον εννέα άτομα έχουν σκοτωθεί στη συμπλοκή.

Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν επίσης ότι ένας από τους δράστες έχει σκοτωθεί.

Τουλάχιστον 12 άτομα έχουν τραυματιστεί.

Δύο αστυνομικοί φέρεται να έχουν επίσης τραυματιστεί, αν και η σοβαρότητα των τραυματισμών τους είναι άγνωστη.

Δεν έχουμε ακόμη πληροφορίες σχετικά με τον στόχο ή τη φύση της επίθεσης, αλλά στις 5 το απόγευμα είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση με τίτλο «Chanukah by the Sea» σε εκείνο το παιδικό πάρκο, η οποία είχε ήδη ξεκινήσει.

Σήμερα είναι η πρώτη μέρα του Χανουκά, ενός οκταήμερου εβραϊκού φεστιβάλ των φώτων.