Ρεκόρ επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Μάιο – Άνοδος 8,1% στο «Νίκος Καζαντζάκης»

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης σημείωσε το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου τον Μάιο καταγράφοντας άνοδο 8,1% και εξυπηρετώντας περισσότερους από 1,1 εκατομμύρια ταξιδιώτες

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η ΥΠΑ το πρώτο πεντάμηνο του 2026, με το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» να ξεχωρίζει για τις επιδόσεις του τον Μάιο.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,5% το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συνολικά, οι επιβάτες, σε αφίξεις και αναχωρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, ανήλθαν σε 2.946.699, έναντι 2.715.790 το πρώτο πεντάμηνο του 2025.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα και τον Μάιο, με τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ να εμφανίζουν συνολική αύξηση 8% στην επιβατική κίνηση.

Το αεροδρόμιο Ηρακλείου, που εξυπηρέτησε τους περισσότερους ταξιδιώτες τον συγκεκριμένο μήνα, κατέγραψε άνοδο 8,1%, διακινώντας 1.139.079 επιβάτες, έναντι 1.054.181 τον Μάιο του 2025.

Ανοδική ήταν η εικόνα και στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας όπου πραγματοποιούνται εμπορικές πτήσεις, δηλαδή στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ, στα 14 της Fraport Greece και στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Το πρώτο πεντάμηνο του 2026, η συνολική επιβατική κίνηση έφτασε τους 23.076.532 επιβάτες, έναντι 21.837.473 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 5,7%.

Αύξηση καταγράφηκε και στις κινήσεις αεροσκαφών. Στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας πραγματοποιήθηκαν 186.119 πτήσεις από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2026, έναντι 177.573 την ίδια περίοδο πέρυσι, με την αύξηση να διαμορφώνεται στο 4,8%.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη δυναμική της αεροπορικής κίνησης στην Ελλάδα, με το Ηράκλειο να διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην τουριστική ροή προς την Κρήτη.https://www.neakriti.gr/