ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Τοποθέτηση μεγάλων ανοιχτών κάδων για τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αγίου Νικολάου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ενημερώνει τους δημότες ότι έχουν τοποθετηθεί μεγάλοι ανοιχτοί κάδοι για τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και την ενίσχυση της καθαριότητας στις γειτονιές και τους οικισμούς.

Οι κάδοι έχουν τοποθετηθεί στα παρακάτω σημεία:
1. Άγιος Νικόλαος – Ξηρόκαμπος, δημοτικό οικόπεδο πλησίον ΕΚΑΒ.

2. Άγιος Νικόλαος – Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή (απέναντι από το κατάστημα Κωτσόβολος).
3. Κριτσά – Επαρχιακή οδός, περιοχή Κάμπος.
4. Κρούστας – Δημοτικό Σχολείο.
5. Καλό Χωριό – Δρόμος προς Πύργο.

6. Λίμνες – Στην είσοδο του οικισμού επί του επαρχιακού δρόμου.
7. Βρουχάς – Δημοτικό Σχολείο.
8. Μίλατος – Δρόμος προς Σίσι, μετά την παιδική χαρά.
9. Νεάπολη – Πίσω από το γήπεδο.

Παρακαλούνται οι δημότες να τοποθετούν τα ογκώδη αντικείμενά τους εντός των κάδων, συμβάλλοντας στη διατήρηση της καθαριότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των Κοινοτήτων. Υπενθυμίζεται ότι οι χώροι ελέγχονται με κάμερες για την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η απόθεση μπαζών και προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων ή ανακαινίσεων στους συγκεκριμένους κάδους. Οι εργολάβοι οικοδομών υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ιδιόκτητους ανοιχτούς κάδους, οι οποίοι θα τοποθετούνται σε σημεία που θα υποδεικνύονται από τη Δημοτική Αστυνομία, μετά από την έκδοση της απαιτούμενης άδειας από τον Δήμο.

Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ (σύμφωνα με τον Ν. 4819/2021, Παράρτημα ΙΧ, παρ. 12).
Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της καθαριότητας στον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
Γιώργος Μπελούκας

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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