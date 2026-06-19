Δύο «όψεις» στην εξέλιξη της τουριστικής περιόδου στην Κρήτη

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΜΙΑ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΡΕΚΟΡ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ Η ΜΕΊΩΣΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΏΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Μια σύνθετη εικόνα για την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου στην Κρήτη καταγράφεται στον κλάδο, όπου αποτυπώνονται δύο “όψεις”. Αφενός η συνεχιζόμενη αύξηση των αφίξεων και οι ενδείξεις για μια ακόμη χρονιά “ρεκόρ”, αφετέρου δεν οι ανησυχητικές τάσεις που εστιάζουν στη μείωση των διανυκτερεύσεων και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις.

Μιλώντας στον ΤΕΑΜ FM 102 ο Στράτος Μπερέτης, Ταμίας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδιών & Τουρισμού fedHATTA και μέλος του Συνδέσμου τουριστικών πρακτόρων Ρεθύμνου, έδωσε απαντήσεις σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, στο ερώτημα για το πως τελικά φαίνεται να εξελίσσεται η τουριστική σεζόν, δεδομένων των απόψεων που κάνουν λόγο για εξαιρετική σεζόν αλλά και εκείνων που εκφράζουν προβληματισμό.

Όπως ανέφερε ο κ. Μπερέτης: “Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, βέβαια ο καθένας το βλέπει από τη δική του σκοπιά. Οι αριθμοί είναι αυτοί που λένε την αλήθεια σε πρώτη φάση και είναι καλοί, αλλά σε δεύτερη φάση πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο και να δούμε τι άλλο κρύβεται πίσω απ’ αυτούς”.

“Απογειώθηκαν” οι διεθνείς αφίξεις σε Χανιά και Ηράκλειο το πρώτο δίμηνο

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσίασε ο κ. Μπερέτης από τα δύο κύρια αεροδρόμια του νησιού σε Χανιά και Ηράκλειο, η πορεία των αφίξεων δείχνει τάσεις για μια ακόμη χρονιά “ρεκόρ”.

Όπως περιέγραψε: “Το πρώτο δίμηνο στα δύο κύρια αεροδρόμια της Κρήτης, Χανιά και Ηράκλειο, έχουμε αύξηση και τον Απρίλιο και τον Μάιο. Στο Ηράκλειο είχαμε αύξηση 2,84% τον Απρίλιο και τον Μάιο 9,78% σε σχέση με πέρυσι, που ήταν η τελευταία χρονιά-ρεκόρ σε αφίξεις.

Επομένως στους δύο αυτούς μόνο μήνες είχαμε 800 χιλιάδες διεθνείς αφίξεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Το ίδιο είχαμε και στο αεροδρόμιο των Χανίων, όπου έχουμε αύξηση 26,4% τον Απρίλιο, ενώ τον Μάιο 17,8%. Επομένως βλέπουμε μια καλή αύξηση στα αεροδρόμια της Κρήτης και σε σχέση με το πρώτο πεντάμηνο σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας και γενικά στις διεθνείς αφίξεις η Κρήτη παρουσιάζει αύξηση και όχι μείωση”.

Τα παραπάνω δημιουργούν αισιοδοξία, όπως εξήγησε και υπάρχουν παράμετροι που διαμορφώνουν πλέον ευνοϊκές συγκυρίες. Όπως τόνισε ο ίδιος: “Όλα δείχνουν ότι είμαστε πιο πάνω από πέρυσι και πάμε για νέο ρεκόρ και έτσι φαίνεται ότι θα συνεχίσει η σεζόν.

Θεωρούμε ότι, όπως είναι τα slots κλεισμένα και με τις κρατήσεις που έχουν γίνει και την παύση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, δείχνει ότι συνολικά θα έχουμε μια αύξηση 4%-5% και στα Χανιά περίπου 12%. Άρα σε διεθνείς αφίξεις είμαστε και θα είμαστε πάνω, πάμε για νέα χρονιά-ρεκόρ”.

Οι παράμετροι που προβληματίζουν

Ωστόσο, όπως τόνισε, πίσω από τα θετικά στοιχεία των αφίξεων υπάρχουν και άλλες παράμετροι που χρήζουν προσοχής. Όπως είπε εστιάζουν κυρίως σε δύο άξονες, τη μείωση των διανυκτερεύσεων και την μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων στον τουρισμό.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: “Έχουμε μείωση των διανυκτερεύσεων. Μεσοσταθμικά από το 2019 έως και σήμερα έχουν πέσει από 7,4 μέσο όρο σε 6,1, έχουν μια μείωση 17%. Αυτό δείχνει ότι έχουμε λιγότερες διανυκτερεύσεις παρά τις μεγαλύτερες αφίξεις” και πρόσθεσε σε ότι αφορά τις ταξιδιωτικές εισπράξεις:

“Το τρίτο νούμερο που πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση είναι η μείωση που καταγράφεται στις ταξιδιωτικές μας εισπράξεις από τα στοιχεία που έχουμε από την Τράπεζα της Ελλάδος, τουλάχιστον 5%. Η αρνητική τάση έχει ξεκινήσει από το 2022-2023 και σήμερα σωρευτικά είναι της τάξης του 12%”.

“Η ταξιδιωτική δαπάνη μένει σταθερή, υψηλό το κόστος”

Στο ερώτημα αν αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες διαθέτουν μικρότερη αγοραστική δυνατότητα και παραμένουν λιγότερες ημέρες στον προορισμό, εξήγησε: “Η ταξιδιωτική δαπάνη παραμένει σταθερή, το κόστος έχει ανέβει”.

Παρουσιάζοντας ενδεικτικά, στοιχεία για τα παραπάνω όπως είπε ο κ. Μπερέτης: “Πέρυσι, σύμφωνα με την έρευνα του ΜΑΙΧ στα Χανιά, η μέση οικογένεια που έρχεται έχει οικογενειακό εισόδημα 100 χιλιάδες ευρώ και αυτό δεν έχει αλλάξει.

Με αυτό το μπάτζετ έρχεται τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι ταξιδεύουν λιγότερες ημέρες και περισσότερες φορές μέσα στο χρόνο, άρα εκ των πραγμάτων θα ξοδέψουν λιγότερα, αλλά υπάρχει και ένας ακόμη παράγοντας.

Κάποιος που ήθελε να χαλάσει περίπου 1.000 ευρώ στην εστίαση, πριν μερικά χρόνια οι τιμές ήταν διαφορετικές, οπότε με λιγότερα ήταν ικανοποιημένος. Τώρα έχει ανέβει η τιμή στην εστίαση, παρότι και πάλι ο προϋπολογισμός του για την εστίαση μένει στα 1.000 ευρώ. Επομένως θα φάει λιγότερες φορές έξω, για παράδειγμα. Άρα η αγοραστική δύναμη είναι ίδια, το κόστος όμως έχει ανέβει πολύ”.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία του τύπου διαμονής για τη συνολική κατανάλωση στον προορισμό. “Έρευνες έχουν δείξει ότι χαλάνε πολύ περισσότερα χρήματα οι διαμένοντες μέσα στην πόλη για τη διαμονή τους. Οι βίλες και τα ξενοδοχεία all inclusive πράγματι περνούν μέσα περισσότερο χρόνο” επεσήμανε.

Ενδιαφέρον για εκδρομές- Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Κρήτη

Αναφερόμενος στην πορεία των εκδρομών, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής η εικόνα ακολουθεί το περσινό μοτίβο.

Όπως είπε: “Ακολουθεί το ίδιο μοτίβο με πέρυσι. Τη χαμηλή περίοδο είχαμε πολύ λίγες εκδρομές τον Απρίλιο και τον Μάιο, αύξηση μετά τις 15 Ιουνίου που έρχονται οικογένειες και κάνουν κάποιες εκδρομές και αυτό που έγινε πέρυσι και μάλλον θα συνεχιστεί και φέτος είναι η εκτόξευση των μεγάλων εκδρομών το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου”.

Στις αιτίες που υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση παραμένει το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του τουρισμού της Κρήτης, το οποίο έρχεται τους μήνες της υψηλής περιόδου, αναζητώντας τον “ήλιο και την θάλασσα” όπως είπε ο κ. Μπερέτης: “Είναι εκείνοι που θα μείνουν σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων, θα προτιμήσουν το all inclusive και θα θέλουν να ξεκουραστούν. Αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος του τουρισμού μας”.

Παράλληλα, όμως είναι πολύ θετικό, όπως σημείωσε ο κ. Μπερέτης το γεγονός ότι η Κρήτη διαθέτει επιλογές κάτι μάλιστα που την καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτική.

Όπως εξήγησε: “Υπάρχουν και εκείνοι που έχουν το αυτοκίνητό τους, εκείνοι που χρησιμοποιούν το ΚΤΕΛ. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και ένα εύρος υπηρεσιών που προσφέρονται στην κατεύθυνση αυτή. Αυτό είναι ευχάριστο γιατί ένα πλήρες τουριστικό προϊόν οφείλει να έχει όλες τις εναλλακτικές”.

Η Κρήτη εξακολουθεί ένα ισχυρό brand name

Η Κρήτη, όπως τόνισε, εξακολουθεί να διαθέτει ένα ισχυρό τουριστικό αποτύπωμα στις διεθνείς αγορές και όπως είπε: “Έχει ένα ισχυρό brand name η Κρήτη, γι’ αυτό και αντέχει. Όσο πιο πολύ δουλειά έχουμε, τόσο πιο ισχυρό είναι και το brand name που έχουμε”.

Πρόσθεσε πως κάθε νόμιμη δραστηριότητα στον τουρισμό, δεδομένης της ζήτησης που υπάρχει, είναι αποδεκτή ενώ ειδικότερα αναφέρθηκε και στη βραχυχρόνια μίσθωση τονίζοντας πως και με τις κρατικές παρεμβάσεις και τις ενέργειες που έχουν γίνει: “σταδιακά η αγορά ισορροπεί και σε αυτό το τομέα. Έτσι θα ισορροπήσει στη βραχυχρόνια μίσθωση”

Οι αγορές που “ψηφίζουν” Κρήτη

Εκτός “κάδρου” για τον τουρισμό της Κρήτης, βρίσκεται και φέτος η αγορά της Ρωσίας και της Ουκρανίας, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Πάντως, όπως μετέφερε ο κ Μπερέτης, ανοδική και θετική είναι η πορεία των κύριων αγορών του νησιού.

Όπως ανέφερε: “Οι κύριες αγορές μας είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ολλανδία. Η Πολωνία έχει κάνει ένα εξαιρετικό άλμα τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε ότι η Λιθουανία ξεκινάει δυναμικά. Στο Ηράκλειο είναι στις πρώτες δέκα χώρες των αφίξεων. Αντιστοίχως στα Χανιά βλέπουμε να έχει πάρει μέρος από τις παραδοσιακές μας αγορές, τη Σκανδιναβία.

Είναι ίδιες οι αγορές. Οι Αμερικάνοι φαίνονται λιγότεροι φέτος σε σχέση με άλλα χρόνια, παρότι δεν είχαμε μεγάλα νούμερα”.

Σημαντικές είναι οι προσδοκίες που υπάρχουν και από την Ινδική αγορά και όπως είπε ο κ. Μπερέτης: “Με το νέο αεροδρόμιο που είναι και ινδικών συμφερόντων θα μπορέσουμε να απευθυνθούμε σε αυτή την τεράστια αγορά”.https://www.goodnet.gr/