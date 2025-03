Ρεθυμνιώτικες Επιχειρήσεις Ξεχώρισαν στον 11ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου

Σημαντικές διακρίσεις απέσπασαν έντεκα επιχειρήσεις του Ρεθύμνου στον 11ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου, που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 23 Μαρτίου υπό τη διοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, σε συνεργασία με φορείς του νησιού.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 74 παραγωγοί και τυποποιητές ελαιολάδου από όλη την Κρήτη, καταθέτοντας 113 δείγματα προς αξιολόγηση στις εγκαταστάσεις του Οργανοληπτικού Εργαστηρίου Κρήτης ΑΣΡ, στο Ρέθυμνο. Η τελετή απονομής των διακρίσεων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Aguila Atlantis, στο Ηράκλειο.

Οι συμμετοχές κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα ποικιλιών ελαιολάδου, με κυρίαρχη την Κορωνέικη, ενώ στον διαγωνισμό εκπροσωπήθηκαν επίσης οι ποικιλίες Τσουνάτη, blend Θρουμπολιά/Χονδρολιά, blend Τσουνάτη/Κορωνέικη, blend Κορωνέικη/Αγριελιά, καθώς και άλλες κρητικές ποικιλίες.

Από τα 113 δείγματα, 51 ανήκαν στην κατηγορία της συμβατικής καλλιέργειας, 32 στη βιολογική καλλιέργεια και 29 στην κατηγορία ΠΟΠ – ΠΓΕ.

Έμφαση στην Καινοτομία Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε φέτος στη νέα κατηγορία του διαγωνισμού, την «Καινοτομία», η οποία αξιολογήθηκε στις 19 Μαρτίου, παρουσία του Α΄ Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, Κωνσταντίνου Σπυριδάκη. Συνολικά συμμετείχαν 17 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 6 στην υποκατηγορία «Συσκευασία» και 11 στην υποκατηγορία «Ελαιοτουρισμός – Εστίαση». Η γεωγραφική κατανομή των συμμετοχών περιλάμβανε 7 επιχειρήσεις από το Ηράκλειο, 5 από τα Χανιά, 3 από το Ρέθυμνο και 2 από το Λασίθι. Στην κατηγορία αυτή απονεμήθηκαν 2 βραβεία και 3 τιμητικές διακρίσεις για τη συσκευασία, καθώς και 4 βραβεία και 7 τιμητικές διακρίσεις για την εστίαση – ελαιοτουρισμό.

Υψηλού Επιπέδου Αξιολόγηση Η διαδικασία αξιολόγησης των ελαιολάδων πραγματοποιήθηκε από ομάδα 8 έμπειρων κριτών, υπό την καθοδήγηση της Έφης Χριστοπούλου, χημικού και διεθνούς εμπειρογνώμονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας. Η κα Χριστοπούλου, πρωτοπόρος στην οργανοληπτική αξιολόγηση στην Ελλάδα από το 1982, ηγήθηκε του διαγωνισμού, ενώ η Ελευθερία Γερμανάκη, panel supervisor του Εργαστηρίου Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Κρήτης ΑΣΡ, είχε την οργανωτική ευθύνη της διοργάνωσης.

Η κριτική επιτροπή απαρτιζόταν από εκπαιδευμένους δοκιμαστές, με διαπιστευμένη εμπειρία στην οργανοληπτική μέθοδο και συμμετοχές σε ελληνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς.

Κατηγορίες και Βραβεύσεις Οι διαγωνιστικές κατηγορίες περιλάμβαναν:

Τυποποιημένο ελαιόλαδο συμβατικής καλλιέργειας , συμπεριλαμβανομένης της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Τυποποιημένο ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας , με απαραίτητο πιστοποιητικό.

Τυποποιημένο ελαιόλαδο με πιστοποίηση ΠΟΠ ή ΠΓΕ, με αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Επιπλέον, απονεμήθηκαν βραβεία “Best of Νομός”, αναδεικνύοντας το καλύτερο ελαιόλαδο κάθε νομού της Κρήτης, με κορυφαία διακρίσεις στα Best of Chania, Best of Rethymno, Best of Heraklio και Best of Lassithi.

Οι επιχειρήσεις του Ρεθύμνου που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό, καταδεικνύοντας τη δυναμική της τοπικής παραγωγής, είναι οι εξής: