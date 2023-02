Ρέθυμνο:3o Carnival Run

18 Φεβρουαρίου 2023

πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη Ρέθυμνο

Συμμετοχή 5ευρω -μέρος θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο 3ο Carnival Run, στην πλατεία Aγνώστου Στρατιώτη στο Ρέθυμνο, στη 1 και μιση το μεσημέρι. Περιμένουμε να σας ανταμώσουμε και πάλι, με στόχο μια διασκεδαστική βόλτα στα στενά της πόλης του Ρεθύμνου.

Ελάτε να γεμίσουμε τους δρόμους με χαρά και να μοιράσουμε την αισιοδοξία της αποκρίας σε όλους όσους θα μας ανταμώσουν.

ΖΩγραφίζωντας την πλατεία με κιμωλίες, διασκεδάζοντας με μουσική , χορό και δινοντάς σας αναμνηστικά δώρα σε όλους.

Μετά τον τερματισμό της βόλτας, θα υπάρχουν κεράσματα, μουσική, παρτυ, άθληση με μπασκέτες και χορός απο χορευτικές ομάδες της πόλης μας.

Και φέτος το Carnival Run δεν θα μπορούσε να μην έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα-ενισχύουμε τον “Συλλογο Γονέων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου” διαθέτοντας μέρος των εσόδων και θα υπάρχει κουμπαράς που όποιος θέλει ενισχύει έξτρα.

Το 3ο Carnival Run δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη των φίλων και χορηγών μας:

Μέγας χορηγός επικοινωνίας:

ΚΡΗΤΗ TV

Quick Foto Καψαλάκης ,

Drakos AE,

Τμήμα Αθλητισμού Δήμου Ρεθύμνου

Περιφέρεια Κρήτης / Region of Crete

ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου – Συγκοινωνίες Ρεθύμνου Rethimno Public Bus Services,

@BETON ΚΡΗΤΗΣ,

@DLS papadakis,

Alpha FM 104.7104.7,

Unique Items,

Rustico Bakery,

Rizes, RizesΤΟΜ,

ΣύλλογοΣύλλογος Ψυχολόγων Ρεθύμνουritneakriti.grhymnRethymno Segway & Bike Tours by Best Ride HBUENO HOTELλή χορού Ιωάννα Δρυγιαννακη,

Aerostato Rena,

EcodomiEcodomiνιεντάκης,

@Σχολή ΜΣχολή Μπαλέτου – Χορού Ελίνας ΠαναρετάκηkRithmiki Avra Rethimnouka Antika Irish Bary Beauty Plus Spa, RethymnonμνοΡέθεμνος – Rethemnosnews.gr S7days SupermarketamaAhinama D.CγοΣύλλογος Γονέων Ατόμων με Αυτισμό ΡεθύμνουίΑκαδημία Καλαθοσφαίρισης Ρεθύμνουυχαριστούμε και σας περιμένουμε ΟΛΟΥΣ το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023, στη 1 και μισή στην πλατεία για να γιορτάσουμε και να “ακουστούμε” στα στενά της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου.

Έλα κι εσύ!!

Keep running…