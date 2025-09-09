ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Ανάθεση έργου Μεταφοράς Μαθητών για το Σχολικό Έτος 2025-2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι η μεταφορά των μαθητών για το σχολικό έτος 2025-2026 θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο φορέα «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.».

Επιπρόσθετα τυχόν αιτήματα που αφορούν το έργο της μεταφοράς μαθητών θα προωθούνται από την αντίστοιχη σχολική μονάδα η οποία θα τα αξιολογεί και μέσω των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ενημερώνεται το τμήμα Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης και η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ρεθύμνης για τελική αξιολόγηση και διεκπεραίωση τους.

Προτεραιότητα της Περιφέρειας Κρήτης αποτελεί η ασφαλής και έγκαιρη μετάβαση των μαθητών προς και από τις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Το έργο της μεταφοράς μαθητών αποτελεί συλλογική προσπάθεια των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Π.Ε. Ρεθύμνου και τον Ανάδοχο Φορέα «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.».

