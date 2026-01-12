Ρέθυμνο Cretan Kings : “Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε η ομάδας μας…”

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε το πρωί της Κυριακής η ομάδα μπάσκετ Ρέθυμνο Cretan Kings, στο κλειστό γυμναστήριο Ρεθύμνου, σε μια όμορφη και ζεστή εκδήλωση με τη συμμετοχή παικτών, προπονητών, παιδιών από τις ακαδημίες και φίλων της ομάδας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα, με χαμόγελα, ευχές για υγεία και επιτυχίες και έντονο το οικογενειακό πνεύμα που διαχρονικά χαρακτηρίζει τον σύλλογο.

Τους πολυάριθμους φίλους που κατέκλυσαν το γήπεδο υποδέχθηκε η διοίκηση της ομάδας, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιάννη Καλαϊτζάκη, τον αντιπρόεδρο Γιώργο Ξενίδη, τη γραμματέα Κατερίνα Λουκά, τον ταμία Κωστή Ζαμπετάκη και τον υπεύθυνο μάρκετινγκ Βαλάντη Χόμπη.

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης, ο δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Μιχάλης Βάμβουκας, καθώς και οι αντιδήμαρχοι Νίκος Προβιάς, Στέλιος Σπανουδάκης, Μάνος Τσακώνας, Νεκτάριος Παπαδογιάννης, Δημήτρης Λαχνιδάκης και η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Χαρά Λιανδρή.Θερμό μήνυμα ευχών απέστειλε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαίρη Λιονή, η οποία απουσίαζε εκτός πόλης, ενώ το «παρών» έδωσαν επίσης ο πρόεδρος της ΡΕΑ Ηρακλής Μανουκαράκης και ο αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης Ρεθύμνου, Στέλιος Παπαδοσηφάκης.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ομάδας Γιάννης Καλαϊτζάκης τόνισε ότι το Ρέθυμνο Cretan Kings συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια παρουσίας στα αθλητικά δρώμενα της χώρας, μια ιστορική επέτειο που συμπίπτει με την επιστροφή της ομάδας στις εθνικές κατηγορίες.

Όπως ανέφερε, η διπλή αυτή επιτυχία θα γιορταστεί λαμπρά το προσεχές καλοκαίρι.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η ομάδα τίμησε τέσσερις ξεχωριστούς Ρεθυμνιώτες για την προσφορά τους.

Τον δημοσιογράφο Βασίλη Σκουντή, τη φωνή και την πένα που εκπροσωπεί το μπάσκετ και τον αθλητισμό γενικότερα, τον Νίκο Προβιά για τη σπουδαία διαδρομή του ως αθλητής, προπονητής, παράγοντας και κριτής με συμμετοχή σε έξι Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς και τα αδέλφια Μαρία Ζαχαράκη και Αντώνη Ζαχαράκη, δημιουργούς του ύμνου της ομάδας, για την ουσιαστική τους προσφορά στον πολιτισμό του τόπου.

Τέλος, η διοίκηση απένειμε τιμητικά βραβεία και στους εθελοντές που στηρίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς τις δράσεις του συλλόγου και φροντίζουν για την άψογη λειτουργία του γηπέδου στους αγώνες.

Πρόκειται για τους: Ευαγγελία Μάτκαρη, Ευαγγελία Ορφανίδη, Άρτεμη Κόλλια Πάοβιτς, Αριάδνη Δολδούρη-Σαριδάκη, Ευδοκία Ματζιάρη, Σπύρο Λιβαθηνό και Βασίλη Ηλιάκη.

Την κοπή της πίτας ακολούθησαν κληρώσεις για το φλουρί ανά αγωνιστικό τμήμα.Οι τυχεροί ήταν οι παρακάτω: Μάριος Ακουμιανάκης, Αντώνης Καλλιγιάννης, Στέλιος Τζωρτζινάκης, Νίκος Κατσιμάρης, Μανώλης Καρυωτάκης, Μιχάλης Παναγιουλάκης, Βασίλης Αντωνίου, Παύλος Κλαδάκης, Μάνος Πορταράκης, Νίκος Κοπανάκης, Μάρκος Ντρίνιτς, Γιώργος Καλύβας και Νίκος Σεγρεδάκης.