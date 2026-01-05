Ρέθυμνο:Εγκατάσταση νέου Εφημερίου στην Ενορία Σισών Μυλοποτάμου

3 Ιανουαρίου 2026

Το πρωί του Σαββάτου, 3ης Ιανουαρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Σισών Μυλοποτάμου, συμπαραστατούμενος υπό του επί πεντηκονταετία Εφημερίου, Αιδεσιμολ. Πρωτ. Βασιλείου Καλοκύρη,

του υιού αυτού και νέου Εφημερίου της Ενορίας, Αιδεσιμολ. Πρωτ. Κωνσταντίνου Καλοκύρη, του Αιδεσιμολ. Οικον. Κωνσταντίνου Ζουμπεράκη και του Διακόνου π. Γεωργίου Αρετίνη και συνευχομένου από του Ιερού Βήματος του Πανοσιολ. Αρχιμ. Τιμοθέου Παναγιωτάκη, Ηγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε συγκινητικό λόγο, αναφέροντας ότι η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για την Ενορία των Σισών, καθώς ο επί πενήντα έτη Εφημέριός της, Αιδεσιμολ. Πρωτ. Βασίλειος Καλοκύρης, αφυπηρετεί εκ της ενεργού υπηρεσίας και τον διαδέχεται ο κατά σάρκα υιός του, Αιδεσιμολ. Πρωτ. Κωνσταντίνος Καλοκύρης, καλός και φέρελπις κληρικός της Τοπικής μας Εκκλησίας.

Ο π. Βασίλειος με συγκινητικούς λόγους εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλους και από πλευράς της Ενορίας και της Τοπικής Κοινότητας προσφέρθηκαν επετειακά ενθυμήματα και δώρα προς τους δύο κληρικούς και τις πρεσβυτέρες τους.

Ο Σεβασμιώτατος ιδιαιτέρως ευχαρίστησε για την παρουσία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου του χωριού, καθώς και όλων των ενοριτών, οι οποίοι συνέδραμαν και μετείχαν ουσιαστικά στη σπουδαία και σημαντική αυτή για την Ενορία τους ημέρα.

Ακολούθησε εόρτιο κέρασμα προς τους ευλαβείς προσκυνητές.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου