Η Θεία Λειτουργία στη νοηματική γλώσσα στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

2 Ιανουαρίου 2026

Κατά το έθος, εορτάσθηκε, στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Γεωργίου Αρσανίου, την Παρασκευή, 2α Ιανουαρίου 2025, η εορτή του Αγίου Μάρκου του Κωφού, στο μοναδικό σε ολόκληρη τη Μεγαλόνησο Κρήτη Παρεκκλήσιο επ’ ονόματι του Αγίου, στον προαύλειο χώρο της Μονής.

Κατά τη Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, ενώ ο Αιδεσιμολ. Πρωτ. Νικόλαος Νικηφόρος, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Μητροπόλεως, απέδωσε στη νοηματική γλώσσα όλη τη Θεία Λειτουργία, δίδοντας χαρά στους αδελφούς μας που προσήλθαν από το Ηράκλειο, τα Χανιά και το Ρέθυμνο, μέλη Συλλόγων Κωφών.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κωφών Νομού Ρεθύμνης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους και ευχήθηκε καλή και ευλογημένη χρονιά, ενώ ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε πάντοτε να έχομε τα πνευματικά μας αυτιά ανοικτά, ώστε να αφουγκραζόμαστε το θέλημα και τις βουλές του Θεού, τονίζοντας ότι η σωματική κώφωση δεν εμπόδισε τον Άγιο Μάρκο τον Κωφό να προκόψει στην άσκηση και στην αγιότητα.

Ακολούθως, στο αρχονταρίκι της Μονής, ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε την Αγιοβασιλόπιτα, συμπαραστατούμενος υπό του Καθηγουμένου, Πανοσιολ. Αρχιμ. Ευφραίμ Μανουσάκη, τον οποίο ευχαρίστησε θερμά για την πολύτιμη διακονία του στην ιστορική αυτή Ιερά Μονή, και όλοι μαζί παρακάθησαν σε εόρτιο κέρασμα.