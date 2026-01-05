Ρέθυμνο:Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας από την Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ

Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ρεθύμνου, καλεί τους συνταξιούχους του Ρεθύμνου, στο κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας,

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 στις 7 μ.μ.

στην οικογενειακή Ταβέρνα «ΠΟΠΗ», για να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα και να ευχηθούμε για τη νέα χρονιά Χρόνια Πολλά με υγεία, ευτυχία, πρόοδο και πάνω απ όλα Ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

Τιμή συμμετοχής 20 ευρώ στην οποία περιλαμβάνεται:

• Πλούσιο μενού με ορεκτικά, βραστό με πιλάφι, αρνί ψητό με πατάτες φούρνου, σαλάτα, κρασί, αναψυκτικά, φρούτα εποχής και

• Μουσική.

Προσκλήσεις θα διατίθενται στο γραφείο του Σωματείου μας, στο Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου, κατά τις ώρες 9-12 όλες τις εργάσιμες μέρες μέχρι και την Τετάρτη 14/1/2026.