Ρέθυμνο:Είχε στην κατοχή του όπλα και αρχαία

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και αρχαιοτήτων, στο Ρέθυμνο

Κατασχέθηκαν οπλοπολυβόλο, κυνηγετικό όπλο, αεροβόλα όπλα, φυσίγγια, ανιχνευτής μετάλλων

Συνελήφθη σήμερα (06.04.2026) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, 68χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία και λοιπούς χώρους που κατέχει και χρησιμοποιεί ο 68χρονος, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• ένα οπλοπολυβόλο,
• ένα κυνηγετικό όπλο από το οποίο είχε υποστεί τεχνική παρέμβαση με αποτέλεσμα να δέχεται φυσίγγια πέραν του νόμιμου ορίου,
• -2- αεροβόλα όπλα
• -2- κλιπ συγκράτησης φυσιγγίων-γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου,
• -16- πλήρη φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
• -3- κάλυκες και
• ανιχνευτής μετάλλων

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

