Συνάντηση εργασίας στην Π.Ε. Λασιθίου για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων και τη γεωλογική έρευνα στο Καλό Χωριό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Ανδρουλάκη στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΤΟΕΒ Καλού Χωριού Δημήτρη Μανιαδάκη, του Αντιπροέδρου του ΤΟΕΒ Καλού Χωριού Στάθη Δατσερή και του γεωλόγου Μιχάλη Πουλτσίδη.

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η παρουσίαση της μελέτης για την αναγνωριστική γεωφυσική και γεωλογική έρευνα στην περιοχή του Καλού Χωριού, του Δήμου Αγίου Νικολάου, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία της μελέτης, με στόχο τη διερεύνηση των υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής και την αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης υδατικών πόρων.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης για τον ορθολογικό σχεδιασμό έργων διαχείρισης υδάτων, καθώς και τη συμβολή της γεωφυσικής και γεωλογικής έρευνας στη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας. Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη συνέχισης της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να προχωρήσουν τα επόμενα στάδια αξιολόγησης και υλοποίησης των τεχνικών μελετών.

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης, η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για την ενίσχυση των υδατικών υποδομών και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Ρέθυμνο:Είχε στην κατοχή του όπλα και αρχαία
Ρέθυμνο:Ανακοίνωση για τη Θεία Λειτουργία της Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης
