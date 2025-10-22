Ρέθυμνο:Εκδήλωση για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου «Φυλλομετρώντας σελίδες μεγαλείου»

«Φυλλομετρώντας σελίδες μεγαλείου» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που ετοιμάσαμε γα να τιμηθεί η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου

Στην εσπερίδα αυτή μνήμης και τιμής που θα πραγματοποιηθεί στο ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 8.00 το βράδυ θα τονιστεί η συμβολή του Ρεθύμνου και κάθε χωριού του χωριστά στην εποποιία που γράφτηκε στα χιονισμένα βουνά και θα προβληθούν όλοι οι νεκροί της περιόδου αυτής

Με τη συνεργασία του Λαογραφικού Ομίλου ΧΟΡΟΚΡΗΤΕΣ θα παρουσιαστεί η δημιουργία του Κωστή Μεργέμογλου σε μουσική Βασίλη Τσομπανάκη «Ο καημός της μάνας» με ευγενική συμμετοχή της εξαίρετης Ειρήνης Λογιάκη

Εξαιρετική τιμή για τους διοργανωτές είναι η αφιλοκερδής συμμετοχή της επιφανούς ποιήτριας και δραματουργού κ. Άννας Μπιθικώτση και του επίσης εκλεκτού ερμηνευτή κ. Σωτήρη Δογάνη δρα Κοινωνικής Θεολογίας Μουσικολογίας καθώς και των διαρκώς ανερχόμενων καλλιτεχνών Εύας Πολιτάκη και Νίκου Χριστόπουλου

Ιστορική Έρευνα- Κείμενα –Επιμέλεια :Εύα Λαδιά

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης- Μπάμπης Πραματευτάκης –Βασίλης Τσομπανάκης

Ποίηση : Άννα Μπιθικώτση -Κωστής Μεργέμογλου

Αφήγηση Κωστής Μεργέμογλου –Εύα Περπυράκη- Θοδωρής Ρηγινιώτης

Απαγγελία : Άννα Μπιθικώτση- Βαγγέλης Στεφανάκης

Τρομπέτα : Αντώνης Μαυράκης

Ευγενική συμμετοχή Αλέξανδρος Αγγελάκης (Νάντης)

Σχολιασμός : Νίκος Σαμψών Αντιστράτηγος ε.α –Ιστορικός Ερευνητής

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ