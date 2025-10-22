ΚΡΗΤΗ

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

Οι περιοχές και οι ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος στην Κρήτη σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν αύριο Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Χανίων και Λασιθίου, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ υλοποιεί έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων.

Στο Ηράκλειο

Από 8:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ. στον Δήμο Χερσονήσου, στη Μεγάλη Χερσόνησο, στην περιοχή της εισόδου του χωριού από την πλευρά της εθνικής οδού.

Από 8:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ. στον Δήμο Χερσονήσου, στην περιοχή της οικίας Κισσαμιτάκη, της Ι. Μ. Θεογεννήτριας, του αντλιοστασίου λυμάτων της ΔΕΥΑΜ και στο χωριό Μοχός.

Στο Λασίθι

Από 8:00 π.μ. έως 1:30 στον Δήμο Αγίου Νικολάου, στην περιοχή ΒΙΟΠΑ (Τμήμα) Χυτά – ΑΓ Πελάγια – Λίμνες – Φουρνή – Καστέλι Φουρνής – Δωρίες – Καρύδι – Πινές – Άνω, Κάτω Ελούντα – Μαυρικιανό – Τσιφλίκι – Πλάκα – Χαυγάς – Βρουχάς – Επάνω, Κάτω Λούμα – Σκινιάς – Αγαλιανό – Άνω, Κάτω Σέλλες.

Στα Χανιά

Από 8:30 π.μ. έως 10:30 π.μ. στον Δήμο Αρμένων, στις περιοχές Νιό Χωριό, αποκ. (περιοχή συνεργείου Μαρκογιαννάκη), Παιδοχώρι (Αγία Σοφία), εθνική οδός (περιοχή Αγίου Φανουρίου), Μετόχι Βρυσσών, Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου (Καρύδι)

Από 11:30 π.μ. έως 2:30 μ.μ. στον Δήμο Πλατανιά, στα Μεσκλά (αρχή χωριού).

 

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

ΠΚ team
ΠΚ team
