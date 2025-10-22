Εμπρησμός απορριμματοφόρων: ένοχος για ηθική αυτουργία ο 45χρονος επιχειρηματίας, επιστρέφει στη φυλακή

Δεν δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση του, πίσω στη φυλακή και ο 54χρονος φυσικός αυτουργός – Αποφυλακίζεται ο τρίτος κατηγορούμενος.
Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη
Την ενοχή των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση του εμπρησμού των απορριμματοφόρων του δήμου Μαλεβιζίου, δηλαδή του 45χρονου επιχειρηματία που φέρεται ως ηθικός αυτουργός και των δύο φυσικών αυτουργών, 54 και 40 ετών αντίστοιχα, αποφάσισε το απόγευμα της Τετάρτης το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης. Στον 45χρονο επιχειρηματία αλλά και στον 54χρονο φυσικό αυτουργό ποινή επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 7 ετών και χρηματική ποινή 20 χιλιάδων ευρώ, ενώ στον 40χρονο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη για τους δύο πρώτους, πράγμα που σημαίνει ότι τόσο ο 45χρονος επιχειρηματίας όσο και ο 54χρονος θα επιστρέψουν στη φυλακή. Η απόφαση ανακοινώθηκε σε ένα κατάμεστο ακροατήριο από συγγενείς, φίλους και συνεργάτες, κυρίως του 45χρονου επιχειρηματία, οι οποίοι από νωρίς το πρωί είχαν κατακλύσει το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.
Νωρίτερα, η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή των τριών κατηγορουμένων σύμφωνα με το κατηγορητήριο ως προς τον εμπρησμό, ενώ εισηγήθηκε την απαλλαγή του 45χρονου επιχειρηματία για την απόπειρα εκβίασης. Η εισαγγελική λειτουργός εστίασε στην αντιφατική στάση του 54χρονου φυσικού αυτουργού σε σχέση με όσα είχε τόσο προανακριτικά όσο και κατά την απολογία του στην αρμόδια ανακρίτρια, με την παράθεση συγκεκριμένων περιστατικών και λεπτομερειών αναφορικά με την εμπλοκή του 45χρονου επιχειρηματία. Σχολίασε, μάλιστα, ότι αν ήταν σε παραλήρημα, όπως ισχυρίζεται, θα ήταν αδύνατον να εξιστορήσει όλα αυτά τα γεγονότα με τον τρόπο αυτό. Κατά την ίδια, η όλη στάση του 54χρονου φυσικού αυτουργού και οι ενέργειες του την επίμαχη νύχτα, μόνο σε παραλήρημα δεν παραπέμπουν. Θεωρεί ότι ο 54χρονος είχε συνείδηση του άδικου της πράξης του. Σε ό,τι αφορά στον ίδιο τον εμπρησμό, η εισαγγελέας εξέφρασε την άποψη ότι μεταξύ των δύο κατηγορούμενων φυσικών αυτουργών και φίλων, δηλαδή του 54χρονου και του 40χρονου, υπήρξε σύμπραξη, γι’ αυτό μέσα σε ελάχιστο χρόνο, εντός 4 λεπτών, κάηκαν και τα 8 απορριμματοφόρα του δήμου Μαλεβιζίου, τα οποία με βάση το πόρισμα της πυροσβεστικής έφεραν ομοιόμορφα στο μπροστινό τμήμα τους εύφλεκτο υλικό. Η εισαγγελέας εκτίμησε ακόμα ότι η επιτυχημένη επιχειρησιακή διαδρομή και η οικονομική ευμάρεια του 45χρονου, δεν αναιρούν το εύλογο επιχειρηματικό του ενδιαφέρον για συνέχιση της συνεργασίας με το δήμο Μαλεβιζίου.
Όπως έγραψε νωρίτερα το Cretalive.gr, ο 45χρονος επιχειρηματίας έσπευσε να ορκιστεί για την αθωότητα του, κάνοντας τον σταυρό του. «Δεν τον ξέρω τον κύριο…» είπε. Υποστήριξε ότι βρίσκεται άδικα στη φυλακή εξαιτίας ενός εμμονικού ανθρώπου, ο οποίος θέλησε να τον εκδικηθεί και να τον εμπλέξει στην ιστορία του εμπρησμού μόνο και μόνο γιατί είχε «κόλλημα» με το ακίνητο που εξαγόρασαν με τον συνέταιρο του και το οποίο ήταν κληρονομιά του πρόσφυγα παππού του 54χρονου φυσικού αυτουργού. «Αν γνώριζα σε τι περιπέτεια θα έμπαινα, δεν θα το αγόραζα ποτέ», είπε. Στην εμμονή και στην φορτικότητα του 54χρονου απέδωσε και τις τηλεφωνικές κλήσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία ως αποδεικτικό υλικό, ισχυριζόμενος ότι τις περισσότερες φορές του το έκλεινε διότι δεν τον άντεχε άλλο. «Μου φάγατε το χωράφι, φώναζε. «Να το βρεις από τον Θεό», μου έλεγε. Με ενοχλούσε συνέχεια και στον χώρο της δουλειάς». Ζητούσε, είπε, περισσότερα χρήματα για το μερίδιο του στο ακίνητο του παππού του, εν προκειμένω 5.000 ευρώ, τα οποία αν και τον προέτρεψε να τα δώσει ο συνέταιρος του για να ξεμπερδέψουν από δαύτον, εκείνος αρνήθηκε να ενδώσει, φοβούμενος ότι η κίνηση του αυτή θα μπορούσε να εγείρει ανάλογες αξιώσεις και από τους υπόλοιπους 66 συνιδιοκτήτες του ακινήτου. Έτσι, κάποια στιγμή, του αντιπρότεινε να τον προσλάβει στον σπαστήρα ώστε να φαίνεται ότι δουλεύει εκεί και ας μην πατούσε ποτέ το πόδι του, όμως έτσι θα μπορούσε να δικαιολογήσει τα χρήματα που θα του έδινε. «Και ένα εκατομμύριο ευρώ να του έδινα, πάλι εμμονή θα είχε με το ακίνητο του παππού του… Είμαι αθώος, σας κοιτώ στα μάτια, δεν έχω τίποτα να κρύψω και ελπίζω ότι σήμερα θα αποδοθεί Δικαιοσύνη. Μου έχουν φερθεί έναν χρόνο σαν να είμαι ο μεγαλύτερος εγκληματίας. Αυτοκτόνησε ο αδερφός μου και δεν με άφησαν να πάω στην κηδεία. Έχω τρία παιδιά, έχω υποστεί τεράστια οικονομική ζημία και δεν ξέρω πώς θα βρω το δίκιο μου».
Ο 54χρονος, πάλι, στην σύντομη και …άνευρη απολογία του, μιλώντας σχεδόν από μέσα του και με το βλέμμα χαμηλωμένο στο πάτωμα, απέδωσε την όλη αναμπουμπούλα που προκάλεσε στο παραλήρημα του και στην χρήση κοκαίνης. Ισχυρίστηκε ότι προέβη στον εμπρησμό για να εκδικηθεί τον 45χρονο για το θέμα του ακινήτου και ότι πρόθεση του ήταν να κάνει μία φθορά και όχι να προκαλέσει τόση εκτεταμένη καταστροφή. Αρνήθηκε ότι ενήργησε βάσει σχεδίου, όπως αποτυπώνεται στο πόρισμα της πυροσβεστικής από την αυτοψία. Απλώς πέταξε, ισχυρίστηκε, ένα μπιτόνι βενζίνη και έβαλε φωτιά με τον αναπτήρα. Όμως, το πόρισμα της πυροσβεστικής δείχνει ότι ο δράστης έριξε εύφλεκτο υλικό σε ένα προς ένα τα απορριμματοφόρα, με ομοιόμορφο τρόπο στο μπροστινό τμήμα τους. «Δεν θυμάμαι. Ήμουν σε παραλήρημα. Ήταν και κοντά τα οχήματα…Αν ήξερα ότι θα έπαιρνε τόσες διαστάσεις, μπορεί να είχα σταματήσει» ψέλλισε ο 54χρονος. Ερωτηθείς γιατί κάλεσε στο τηλέφωνο τον 45χρονο επιχειρηματία το πρωί μετά τη νύχτα του εμπρησμού, ο κατηγορούμενος αποκρίθηκε: «Ήθελα να δω αν τρόμαξε απ’ αυτό που έκανα. Με έβρισε στο τηλέφωνο και μου είπε θα τα πούμε όταν γυρίσω».
Σε ερώτηση πότε αποφάσισε να κάνει πράξη τον εμπρησμό, απάντησε: «εκείνο το βράδυ. Ήμουν υπό την επήρεια κοκαίνης και θόλωσα…». Και σε δεύτερη ερώτηση για το timing δεδομένου ότι το πρόβλημα ήταν καιρό, αποκρίθηκε: «είχε ξεχειλίσει… δεν θυμάμαι πολλές φορές πράγματα που έχω κάνει. Δεν καταλάβαινα τι έκανα».
Για τον ρόλο του 40χρονου συγκατηγορούμενου το, είπε: «είμαστε φίλοι, με έχει βοηθήσει πολλές φορές στη ζωή μου. Δεν ήξερε τίποτα. Προσπάθησε να με σταματήσει…». Ο 54χρονος ζήτησε συγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι έκανε ένα μεγάλο λάθος και παρακάλεσε το δικαστήριο να του δώσει μια ευκαιρία, μιας και στη ζωή του δεν είχε ευκαιρίες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Τέλος, ο 40χρονος στην απολογία του επανέλαβε ότι δεν γνώριζε τι σχεδίαζε ο 54χρονος, τον είδε όμως ότι ήταν αναστατωμένος, ανησύχησε και αποφάσισε να πάει μαζί του τη μοιραία νύχτα. Είχε περάσει από το σπίτι του για να ζητήσει ένα μικρό κόφτη. Όταν αντιλήφθηκε τι πάει να κάνει, έπαθε σοκ. Προσπάθησε να τον αποτρέψει, αλλά δεν άκουγε. «Βρέθηκα μπλεγμένος χωρίς να έχω κάνει κάτι», είπε.
Cretalive