Ηράκλειο:Ευχαριστήριο προς την Τράπεζα Τροφίμων Κρήτης για την στήριξη των ευάλωτων ομάδων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την Τράπεζα Τροφίμων Κρήτης, που λειτουργεί υπό τη διαχειριστική ευθύνη του “Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου” για την ουσιαστική συνεργασία τους.

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, παρελήφθησαν τρόφιμα μικρής διάρκειας και είδη καθαρισμού, τα οποία θα διανεμηθούν στις ευάλωτες οικογένειες του Δήμου, στο πλαίσιο δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Η συνεργασία αυτή, αποτελεί παράδειγμα δύναμης την οποία έχει η συλλογική προσφορά και η κοινωνική ευαισθησία. όταν συνδυάζονται με υπευθυνότητα.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας θα συνεχίσει να ενισχύει κάθε πρωτοβουλία που προάγει την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και τη συνοχή στην τοπική κοινωνία.

