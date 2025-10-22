ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

ΦΩΤΟ: Οι φύλακες έπιασαν δουλειά στα Ενετικά Τείχη

Οι πεζές περιπολίες οργανώνονται με σκοπό την προστασία του ισόπεδου τμήματος των Ενετικών Τειχών από βανδαλισμούς.

Ξεκίνησαν άμεσα οι πεζές περιπολίες στο ισόπεδο τμήμα των Ενετικών Τειχών και η φύλαξη των πυλών – περασμάτων από τους νέους φύλακες του Δήμου Ηρακλείου.

Όπως γνωστοποίησε το πρωί της Τετάρτης (22/10) ο δήμος Ηρακλείου με ανακοίνωσή του προχώρησε στην πρόσληψη οκτώ φυλάκων. Οι πεζές περιπολίες οργανώνονται με σκοπό την προστασία του ισόπεδου τμήματος των Ενετικών Τειχών από βανδαλισμούς και τη λειτουργία με διευρυμένο ωράριο των πυλών – περασμάτων των Τειχών, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του δήμου Ηρακλείου υλοποιείται αξιοποιώντας το πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, με προσλήψεις διάρκειας 12 μηνών και προοπτική ανανέωσης για επιπλέον 12 μήνες.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής, η φύλαξη του ισόπεδου τμήματος των Ενετικών Τειχών θα γίνεται με πεζές περιπολίες από τις 08:00 έως τις 20:00 και οι πύλες – περάσματα θα είναι ανοικτές από τις 08:00 έως τις 22:00.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, αποτελεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής η προστασία του μνημείου από βανδαλισμούς, όπως επίσης και η ένταξη των Τειχών στην καθημερινότητα της πόλης και των ανθρώπων της. Γι’ αυτό και ο Δήμος Ηρακλείου αξιοποίησε σχετικό πρόγραμμα πρόσληψης ανέργων της Δ.ΥΠ.Α.

Ηράκλειο:Ευχαριστήριο προς την Τράπεζα Τροφίμων Κρήτης για την στήριξη των ευάλωτων ομάδων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας
