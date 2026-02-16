Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Επιμνημόσυνη δέηση από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων για τους πεσόντες Αστυνομικούς εν ώρα υπηρεσίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Α΄ Ψυχοσάββατο κάθε έτους καθιερώθηκε ως Ημέρα Μνήμης των θανόντων εν ώρα υπηρεσίας Αστυνομικών.
Προς τούτο το Σάββατο 14/02/2026, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου, πραγματοποίησε επιμνημόσυνη δέηση, στον Ιερό Ναό Αγίων 4ων Μαρτύρων Ρεθύμνου, υπέρ αναπαύσεως των ΠΕΣΌΝΤΩΝ συναδέλφων μας, κατά την ώρα του καθήκοντος, είτε εν καιρώ ειρήνης είτε σε πολεμικές και ταραγμένες περιόδους της πατρίδας μας !
Αθάνατοι !!!

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΥΠΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η Κ. Σπυριδάκη στα εγκαίνια της HORECA...

0
Στα εγκαίνια της HORECA 2026 παρευρέθηκε την Παρασκευή 13...

Δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής για τη μαθητική κοινότητα...

0
Πώς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τα σχολεία Συνεχίζονται...

Η Κ. Σπυριδάκη στα εγκαίνια της HORECA...

0
Στα εγκαίνια της HORECA 2026 παρευρέθηκε την Παρασκευή 13...

Δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής για τη μαθητική κοινότητα...

0
Πώς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τα σχολεία Συνεχίζονται...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Αμαρίου:Νέα σελίδα για τη Μητρόπολη Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων
Επόμενο άρθρο
Έγκλημα για ερωτική αντιζηλία στο Ηράκλειο: Απολογείται ο 37χρονος για τη δολοφονία του 40χρονου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST