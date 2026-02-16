Ρέθυμνο:Επιμνημόσυνη δέηση από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων για τους πεσόντες Αστυνομικούς εν ώρα υπηρεσίας

Το Α΄ Ψυχοσάββατο κάθε έτους καθιερώθηκε ως Ημέρα Μνήμης των θανόντων εν ώρα υπηρεσίας Αστυνομικών.

Προς τούτο το Σάββατο 14/02/2026, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου, πραγματοποίησε επιμνημόσυνη δέηση, στον Ιερό Ναό Αγίων 4ων Μαρτύρων Ρεθύμνου, υπέρ αναπαύσεως των ΠΕΣΌΝΤΩΝ συναδέλφων μας, κατά την ώρα του καθήκοντος, είτε εν καιρώ ειρήνης είτε σε πολεμικές και ταραγμένες περιόδους της πατρίδας μας !

Αθάνατοι !!!

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΥΠΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ