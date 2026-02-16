Έγκλημα για ερωτική αντιζηλία στο Ηράκλειο: Απολογείται ο 37χρονος για τη δολοφονία του 40χρονου

Στον ανακριτή και το ζευγάρι κατηγορούμενο για συνέργεια σε δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 37χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία και αναμένεται σήμερα να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας.

Μαζί του θα βρίσκονται και η 28χρονη με τον 48χρονο οι οποίοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας και κατηγορούνται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία καθώς άφησαν το θύμα αιμόφυρτο να πεθάνει μόνος του.

Το ιστορικό

Όλα συνέβησαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης (11/2), όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές για έναν νεκρό που εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στα Καμίνια.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και κατά την πρώτη αυτοψία διαπιστώθηκε πως ο 40χρονος νεκρός, πιθανότατα ήταν χρήστης, καθώς δίπλα από το άψυχο σώμα του εντοπίστηκαν τα σχετικά σύνεργα.

Μάλιστα, ο ίδιος φαίνεται πως χρησιμοποιούσε σαν «καβάτζα» το εγκαταλελειμμένο κτίριο για να κάνει χρήση ναρκωτικών.

Όπως αναφέρουν πηγές στο patris.gr, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο θάνατός του να προήλθε αρκετές ώρες νωρίτερα καθώς είχε ξεκινήσει η διαδικασία της σήψης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το στο χώρο δεν βρέθηκε το φονικό όπλο.

Το «μήλον της έριδος» για τους δύο εμπλεκόμενους στο έγκλημα ήταν η 28χρονη με την οποία δράστης και θύμα φέρονται να είχαν ερωτική εξάρτηση.

Οι προσαγωγές και οι τρεις συλλήψεις

Οι αρχές από την πρώτη στιγμή αναγνώρισαν τον 40χρονο ο οποίος είχε απασχολήσει αρκετές φορές τους αστυνομικούς με υποθέσεις ναρκωτικών.

Ξεκινώντας τις έρευνες στράφηκαν στα… γνωστά στέκια ναρκομανών και μέσα σε λίγη ώρα κατάφεραν και εντόπισαν τους τρεις δράστες.

Όπως διαπιστώθηκε, κατά την προανάκριση, και οι τέσσερις ήταν γνωστοί και έκαναν παρέα. Ο 37χρονος δράστης ομολόγησε σχεδόν αμέσως ότι εκείνος δολοφόνησε τον 40χρονο ενώ μαζί του βρίσκονταν τόσο η 28χρονη όσο και ο 48χρονος.

Το θύμα έφερε μαχαιριές στο πόδι και στο σώμα του ενώ όπως ανέφερε ο ιατροδικαστής, κατά την πρώτη του αυτοψία, φαίνεται πως τα τραύματα δεν ήταν θανατηφόρα με τον 40χρονο να μένει αρκετή ώρα μόνος του προσπαθώντας να σταματήσει την αιμορραγία.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται αν είχε ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ εγκαίρως ο 40χρονος πιθανότατα θα ζούσε.