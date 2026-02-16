Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Τα πρώτα λόγια του 63χρονου στους αστυνομικούς – «Τον έσφαξα σαν τον χοίρο»

Αστυνομικοί που συμμετείχαν στις έρευνες, περιγράφουν τον δράστη ως άνθρωπο με «ψυχρό αίμα», εξαιτίας της στάσης και των λεγομένων του ακόμη και ώρες μετά το έγκλημα

Σε σκηνικό φρίκης εξελίχθηκε η οικογενειακή τραγωδία στη Μάρθα του Δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένας 63χρονος φέρεται να δολοφόνησε τον 67χρονο αδελφό του μέσα στο πατρικό τους σπίτι το βράδυ του Σαββάτου.

«Τον έσφαξα σαν τον χοίρο» φέρεται να είπε χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το cretalive.gr, ενώ επαναλάμβανε οργισμένα: «Πήγε να με χτυπήσει. Εμένα; Εμένα δεν μπορεί κανείς να με χτυπήσει». Η περιγραφή των γεγονότων και το ύφος του, σύμφωνα με τις αρχές, έδειχναν ότι δεν ένιωθε καμία μεταμέλεια για την πράξη του.

Ο 63χρονος φέρεται να μαχαίρωσε επανειλημμένα τον αδελφό του στην περιοχή της καρωτίδας και στη συνέχεια να άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στο σώμα του θύματος. Το σπίτι ήταν γεμάτο αίμα, με πατημασιές του δράστη παντού. Στο κεφάλι του θύματος εντοπίστηκαν ίχνη από τις αρβύλες του, ενώ οι αστυνομικοί διαπίστωσαν, ότι είχε προηγηθεί άγριος ξυλοδαρμός. «Του έριξα κάτι μπουνίδια» φέρεται να είπε σχεδόν υπερήφανα.

Ο 63χρονος είχε τηλεφωνήσει το ίδιο βράδυ στο Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου, για να διαμαρτυρηθεί, ότι ο αδελφός του πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Δεν ζήτησε παρέμβαση, ωστόσο οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν από τη συνομιλία ένταση μεταξύ των δύο ανδρών. Από το τηλέφωνο ακουγόταν η φωνή του 67χρονου να λέει: «Δεν τα έχω πάρει τα κλειδιά εγώ…», προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη οργή στον δράστη.

Οι αστυνομικοί έκριναν, ότι έπρεπε να μεταβούν άμεσα στο σημείο, όμως όταν έφτασαν, ήταν ήδη αργά. Η τραγική ειρωνεία είναι, ότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που επικαλείται το cretalive.gr, τα κλειδιά που αποτέλεσαν την αφορμή για τη φονική συμπλοκή βρέθηκαν τελικά στο δωμάτιο του ίδιου του 63χρονου, στον επάνω όροφο του σπιτιού.