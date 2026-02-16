Αναζήτηση
Ηράκλειο:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνων καλαθοσφαίρισης στα πλαίσια του FINAL 8 Κυπέλλου Ελλάδος Ανδρών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ανακοινώνεται με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου ότι θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις ανάγκες διεξαγωγής αγώνων καλαθοσφαίρισης στα πλαίσια του “FINAL 8 – Κυπέλλου Ελλάδος Ανδρών” που θα διεξαχθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου στην περιοχή Δύο Ορακίων από 17 έως και 21/02/2026

Ειδικότερα δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στην ΒΙ.ΠΕ. του Δήμου Ηρακλείου στο τμήμα της Οδού Γ’, από την συμβολή της με την οδό Μιλτιάδη Καράτζη έως την συμβολή της με την οδό Η’ και σε όλο το μήκος της οδού Ζ’ :

• κατά τις ώρες 15:00 έως 23:00 τις ημέρες από 17 έως και 19/02/2026 και
• κατά τις ώρες 16:00 έως 23:00 την 21/02/2026

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται και θα πραγματοποιείται μέσω των λοιπών παρακαμπτήριων τοπικών οδών.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

