Ρέθυμνο:Εθελοντική Αιμοδοσία με προσφορά 143 φιαλών αίματος στην Κλινική Αιματολογίας Ογκολογίας Παίδων ΠαΓΝΗ

Με 143 φιάλες αίματος ενισχύθηκε η Κλινική Αιματολογίας Ογκολογίας Παίδων ΠαΓΝΗ από την ανθρωπιστική πρωτοβουλία της «Μαμάς του Γιάννη» που διοργάνωσε, με τη συνδρομή πλήθους υπηρεσιών φορέων και ιδιωτών, εθελοντική Αιμοδοσία την Κυριακή 8 Μαρτίου, στο Ρέθυμνο.

Η προσέλευση των εθελοντών αιμοδοτών ξεπέρασε τις προσδοκίες των διοργανωτών αλλά και τον αριθμό των διαθέσιμων φιαλών, φαινόμενο που αφενός δεν συναντάται συχνά σε τέτοιες δράσεις, αφετέρου καταδεικνύει την καλή οργάνωση της αλλά και το υψηλό επίπεδο της κοινωνικής ευαισθησίας στον τόπο μας.

Είναι η 3η συνεχόμενη χρονιά που υλοποιείται, με επιτυχία κάθε φορά, η συγκεκριμένη Εθελοντική Αιμοδοσία, η οποία διοργανώνεται από τη «Μαμά του Γιάννη» με τη συμμετοχή Γονέων Παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες και τη θερμή στήριξη του Συλλόγου «Παρέα της Αγάπης», της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, την Κλινική Αιματολογίας Ογκολογίας Παίδων ΠαΓΝΗ και σε συνεργασία με την Αιμοδοσία ΠαΓΝΗ.

Τη δράση υποστήριξε η Περιφέρεια Κρήτης ενώ ο Δήμος Ρεθύμνης την έθεσε υπό την αιγίδα του.

Την πρωτοβουλία χαιρέτησαν δια της παρουσίας τους:

 Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης ο οποίος εξήρε την δράση συγχαίροντας θερμά τους εμπνευστές και διοργανωτές της, επισήμανε την αξία που έχει για την ανθρώπινη ζωή η διαθεσιμότητα επαρκών ποσοτήτων αίματος στα νοσηλευτικά ιδρύματα του νησιού μας, εξέφρασε τη συγκίνηση και ευαρέσκεια του για το μεγάλο αριθμό εθελοντών αιμοδοτών που προσήλθαν και ευχήθηκε «κάθε χρονιά, να έχουμε λιγότερες ανάγκες και περισσότερους αιμοδότες!».

 Στο ίδιο πνεύμα, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Ρεθύμνου Γιώργος Κλάδος και η Πρόεδρος της «Παρέα της Αγάπης» Πόπη Καστελιανου κατέθεσαν την πίστη τους στη δύναμη της συνεργασίας η οποία κινητοποιεί κάθε χρόνο την πρωτοβουλία της Αιμοδοσίας, ενισχύοντας με αξιοσημείωτο αριθμό φιαλών αίματος την Κλινική Αιματολογίας Ογκολογίας Παίδων ΠαΓΝΗ.

 Αρκετοί ήταν εξάλλου οι θεσμικοί εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υπηρεσιών του Ρεθύμνου που κατέθεσαν δια ζώσης τη στήριξή τους όπως : ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Βασίλης Θεοδωράκης, εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου, οι Αντιδήμαρχοι Δ.Ρ. Άγγελος Μαλάς, Στέλιος Σπανουδάκης, Μάνος Τσάκωνας, Δημήτρης Λελεδάκης, ο Αντιδήμαρχος Δ. Μυλοποτάμου Ζαχαρίας Λαδιανός, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ρ. Γιώργης Παπαδόσηφος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ρ. Γιώργος Μοτάκης. οι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Ρεθύμνου: Δημήτρης Σερλής, Γιώργος Νικολακάκης, Γιώργος Κολυβάκης, Μάρκος Δρυγιαννάκης, Μηνάς Νεσφυγές και Ανδρέας Βουρβαχάκης.

Αξίζει μια επώνυμη αναφορά, ως απτή ένδειξη τους εύρους της συμμετοχής αλλά και ως αντίδωρο στους εθελοντές αιμοδότες, στους έμπρακτους υποστηρικτές της δράσης:

• Ο ‘Σύλλογος Πλευριανών Μυλοποτάμου’, ο Όμιλος βρακοφόρων Ν. Ρεθύμνου’ και οι ‘ Δότες Ζωής’ που συμμετείχαν στην οργάνωση.

• Η Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Χωροφυλακής, το 547 Τάγμα Πεζικού και το Τάγμα Εθνοφυλακής που συμμετείχαν ενεργά με νεαρούς εθελοντές αιμοδότες.

• Η Πρόεδρος Φέφη Βαλαρή και Μέλη του Δ.Σ. Λυκείου Ελληνίδων Ρεθύμνου.

• Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρακίνας

• Ο Σύλλογος Ινδών Παγκαλοχωρίου, Μέλη του οποίου επίσης προσέφεραν αίμα.

• Το ΚΤΕΛ Ρεθύμνου-Χανίων δια του εκπροσώπου του κ.Κουγιουμουτζη.

• Ο Γ.Γ. του Εργατικού Κέντρου

• Ο Πρόεδρος του ΟΠΕΡ

• Ο εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελεύθερνας Λάμπης Νικολουδάκης

• Μεμονωμένοι Εθελοντές αιμοδότες.

Η «Μαμά του Γιάννη» και όλοι οι διοργανωτές τους ευχαριστούν ολόψυχα όπως επίσης και τους χορηγούς της δράσης: Ραδιοφωνικούς Σταθμούς «Studio Rethymno 9.80», «Team Fm 102» και «Τάλως Fm», τον Ξυλόφουρνο «Πρινάρης», το καφέ Store311, το φωτογραφείο Photo Rethymno, του Κώστα Κουκούλη/ Μαύρο Κουτί BLACK BOX Κρήτη και όλους τους ανώνυμους, κοινωνικά ευαίσθητους, αλληλέγγυους πολίτες που συνέδραμαν την ευγενή αυτή προσπάθεια.

Η υπόσχεση «Και του χρόνου ξανά ΜΑΖΙ εδώ, στο Ρέθυμνο, για να αποτίσουμε φόρο τιμής στη ζωή!» δόθηκε με την ίδια θέρμη απ΄ όλους τους συμμετέχοντες στην Εθελοντική Αιμοδοσία.