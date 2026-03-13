Δήμος Αμαρίου:Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η τριήμερη Δράση καταγραφής και στείρωσης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς

Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η τριήμερη κτηνιατρική δράση που οργανώθηκε από τον Δήμο Αμαρίου σε συνεργασία με την ομάδα κτηνιάτρων «Κιβωτός» του ΝΟΕ Κρήτης και τη ΜΚΟ Zero Stray Pawject, στις 27 και 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου με στόχο τη φροντίδα των ζώων συντροφιάς και τον περιορισμό του πληθυσμού των αδέσποτων.

Κατά τη διάρκεια της δράσης:
• Συνολικά 109 ζώα συντροφιάς σημάνθηκαν με microchip, ενισχύοντας την καταγραφή και την υπεύθυνη ιδιοκτησία.
• Πραγματοποιήθηκαν 61 στειρώσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον έλεγχο των ανεπιθύμητων γεννήσεων .

• Λήφθηκαν 59 δείγματα DNA από δεσποζόμενα ζώα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

• Πραγματοποιήθηκαν 12 ειδικές χειρουργικές επεμβάσεις σε ζώα που είχαν ανάγκη άμεσης κτηνιατρικής φροντίδας.
Η δράση συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των ζώων, ενώ παράλληλα ενίσχυσε την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία για τα ζώα συντροφιάς.

Τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την οργανωμένη διαχείριση των ζώων και τη σταδιακή μείωση των αδέσποτων, μέσα από τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, κτηνιατρικών ομάδων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην προστασία των ζώων.

Ο Δήμαρχος Αμαρίου, με αφορμή την υλοποίηση της Δράσης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Πρόκειται για μια οργανωμένη και υπεύθυνη παρέμβαση, που αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της συνεργασίας με στόχο τη διασφάλιση της ευζωίας των ζώων και τη ουσιαστική μείωση των ανεξέλεγκτων γεννήσεων.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Ηλία Μπουγιουρούκη και τους συνεργάτες του, καθώς και τους κτηνιάτρους που πρόσφεραν εθελοντικά και ακούραστα τις υπηρεσίες τους. Η συμβολή τους, το υψηλό αίσθημα ευθύνης και ο επαγγελματισμός που τους διακρίνει υπήρξε καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της δράσης».

