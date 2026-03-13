Ρέθυμνο:Πρόγραμμα Εορτασμού 25ης Μαρτίου 2026

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Γενικός σημαιοστολισμός Δημοσίων, Δημοτικών, Ιδιωτικών καταστημάτων και οικιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης από την 8η πρωινή ώρα της 24ης Μαρτίου μέχρι και τη Δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου 2026.

Το βράδυ της 24ης και 25ης Μαρτίου, πόλεις και χωριά θα φωταγωγηθούν.

Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, κατά τις βραδινές ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου 2026.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα

Ρέθυμνο, Μάρτιος 2026

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Ώρα 08:00

Επίσημη έπαρση της σημαίας με μέριμνα των τοπικών Μονάδων της 5ης Α/Μ ΤΑΞ στο Ηρώο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ώρα 09:00 Εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σημασία της Επετείου.

Ώρα 11:30 Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Επιμνημόσυνη δέηση. Κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους μαθητών-τριών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνης, Προσκόπους, Ελληνίδες Οδηγούς με τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Ώρα 07:00

Όρθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον εορτάζοντα Ενοριακό Ιερό Ναό της Κυρίας των Αγγέλων, κατά την οποία θα ιερουργήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κ.κ. Πρόδρομος.

Ώρα 10:45

Προσέλευση Επισήμων και Αρχών στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνης.

Ώρα 11:00

Επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνης, κατά την οποία θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κ.κ. Πρόδρομος. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Μάρκου Μάρκο, θεολόγο, εκπαιδευτικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης.

Ώρα 11:30 Προσέλευση Επισήμων και Αρχών στο χώρο του Ηρώου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Επιμνημόσυνη δέηση. Κατάθεση στεφάνων. Τήρηση ενός λεπτού σιγής – Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

Τα στεφάνια με ευθύνη των φορέων να βρίσκονται μια ώρα τουλάχιστον νωρίτερα στον χώρο του Ηρώου και να έχει δηλωθεί στον υπεύθυνο τελετάρχη (τηλ.2831343102, e-mail: stavrospal@crete.gov.gr, κ. Παλτατσίδης Σταύρος) το όνομα του εκπροσώπου του φορέα ή συλλόγου, που θα το καταθέσει το αργότερο έως την 24η Μαρτίου.

Ώρα 11:55 Μετάβαση Επισήμων και Αρχών στο χώρο παρακολούθησης της παρέλασης στην Πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου).

Ώρα 12:00 Παρέλαση στη Λεωφόρο Κουντουριώτη των Τμημάτων Πολιτιστικών Φορέων, Συλλόγων, Μαθητών, Σπουδαστών, Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Ρεθύμνης.

Ώρα 18:00 Επίσημη υποστολή της σημαίας της πόλης με μέριμνα των τοπικών Μονάδων της 5ης Α/Μ ΤΑΞ στο Ηρώο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, στο Ρέθυμνο θα παραστεί, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης.ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ -Πρόγραμμα Εορτασμού 25ης Μαρτίου 2026 – Final