Ρέθυμνο:Εθιμοτυπική επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ.κ. Ιωακείμ στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ.κ. Ιωακείμ στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, που αφορούν την τοπική κοινωνία, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως και της Περιφερειακής Ενότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προοπτική ανάπτυξης κοινών δράσεων, με στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής ζωής της περιοχής. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε εκτενώς η πορεία και η αξιοποίηση της Σχολής Ασωμάτων, καθώς και τρόποι ανάδειξης του ιστορικού και πνευματικού της ρόλου, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των νέων.

Η κα Λιονή εξέφρασε την εκτίμησή της για το έργο της Ιεράς Μητροπόλεως και επεσήμανε τη σημασία της συνεργασίας των θεσμών για την προώθηση πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη συνοχή και την ανάπτυξη της περιοχής. Από την πλευρά του, ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε για τη φιλοξενία και υπογράμμισε τη διάθεση της Εκκλησίας να συμβάλει ενεργά σε κάθε προσπάθεια που προάγει το κοινό καλό.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την κοινή δέσμευση για συνέχιση της επικοινωνίας και την υλοποίηση δράσεων, που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην πρόοδο της τοπικής κοινωνίας.