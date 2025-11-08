ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Εξιχνιάστηκαν δύο τηλεφωνικές απάτες

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εξιχνιάστηκαν -2- τηλεφωνικές απάτες στο Ρέθυμνο και συνελήφθη ημεδαπός

Με το πρόσχημα της καταμέτρησης χρυσαφικών-τιμαλφών από Δημόσια Αρχή απέσπασαν κοσμήματα συνολικής αξίας 8.000 ευρώ
Συνελήφθη την 06.11.2025 το βράδυ στο Ηράκλειο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου 39χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για το αδίκημα της απάτης.

Ειδικότερα, μεσημεριανές ώρες της 06.11.2025 άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με δυο ημεδαπές σε περιοχή του Ρεθύμνου προσποιούμενος τον λογιστή και με το πρόσχημα της καταγραφής τιμαλφών –χρυσαφικών από Δημόσια Αρχή, τις έπεισε και παρέδωσαν κοσμήματα συνολική αξίας 8.000 ευρώ σε συνεργό του .

Από την αξιοποίηση στοιχείων των Αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, ταυτοποιήθηκε 39χρονος ημεδαπός ο οποίος με το ρόλο του εισπράκτορα παρέλαβε τα κοσμήματα.

Ανωτέρω ημεδαπός εντοπίσθηκε στο Ηράκλειο οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, πριν την επιβίβαση του σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
Ακολούθησε έρευνα στο όχημα και έλεγχος τον ημεδαπό κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, χρηματικό ποσό 100 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Επίσης κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στις κατόχους τους.
Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, με σκοπό την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, συνιστά:
• Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού σας προσώπου.
• Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας.
• Μην δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση – ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.
• Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Το «σκοτεινό παρελθόν» στα Βορίζια

0
Η επίθεση (α λα Ζωνιανά) σε αυτοκινητοπομπή αστυνομικών το...

Κρήτη: Το σχέδιο για τον «αφοπλισμό» της...

0
Μετά τα αιματηρά περιστατικά που συγκλόνισαν το νησί, η...

Το «σκοτεινό παρελθόν» στα Βορίζια

0
Η επίθεση (α λα Ζωνιανά) σε αυτοκινητοπομπή αστυνομικών το...

Κρήτη: Το σχέδιο για τον «αφοπλισμό» της...

0
Μετά τα αιματηρά περιστατικά που συγκλόνισαν το νησί, η...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κρήτη: Το σχέδιο για τον «αφοπλισμό» της – Πώς η ΕΛ.ΑΣ. επιχειρεί να ξεριζώσει την παράνομη οπλοκατοχή
Επόμενο άρθρο
Το «σκοτεινό παρελθόν» στα Βορίζια
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το «σκοτεινό παρελθόν» στα Βορίζια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η επίθεση (α λα Ζωνιανά) σε αυτοκινητοπομπή αστυνομικών το...

Ο μελοποιημένος Μανώλης Αναγνωστάκης – Εκατό χρόνια από τη γέννησή του

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με αφορμή τη συμπλήρωση φέτος εκατό χρόνων από τη...

Κρήτη: Το σχέδιο για τον «αφοπλισμό» της – Πώς η ΕΛ.ΑΣ. επιχειρεί να ξεριζώσει την παράνομη οπλοκατοχή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μετά τα αιματηρά περιστατικά που συγκλόνισαν το νησί, η...

Παρέμβαση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από θεσμική θωράκιση, επαρκή...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST