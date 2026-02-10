Ρέθυμνο:Η τουριστική περίοδος ξεκινά με τις πιο ευοίωνες προοπτικές

ΜΕ ΑΜΕΙΩΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΕΡΙΩΝ

Οι προβλέψεις για τον τουρισμό της Κρήτης το 2026 είναι εξαιρετικά ευοίωνες. Το νησί μας, έχοντας πια μια θέση ανάμεσα στους πιο ελκυστικούς προορισμούς του κόσμου, εναποθέτει σχεδόν όλες τις ελπίδες οικονομικής ανάτασης στην «βαριά του βιομηχανία», προσβλέποντας σε αυξημένες αφίξεις και αντιστοίχως σε τζίρους σε σχέση με το περσινό έτος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα γνωστά, οι κυριότερες εκτιμήσεις περιλαμβάνουν:

Αύξηση Ζήτησης & Προκρατήσεων: Οι προκρατήσεις για τη φετινή σεζόν εμφανίζουν ήδη αύξηση 5%. Ιδιαίτερα δυναμική είναι η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, με τις αναζητήσεις για πακέτα διακοπών στην Κρήτη να καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο 18%.

Κορυφαίος Προορισμός: Το νησί κατέλαβε τη 2η θέση παγκοσμίως στη λίστα του Rough Guides για τους καλύτερους προορισμούς του 2026. Παράλληλα, η Airbnb το κατατάσσει στις κορυφαίες προτιμήσεις για τουρισμό φύσης, με επίκεντρο το Φαράγγι της Σαμαριάς.

Κύριες Αγορές: Η Γερμανία παραμένει ο βασικός πυλώνας με σταθερά υψηλές ροές, ενώ ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και το Ισραήλ, εφόσον οι γεωπολιτικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Αεροπορική Συνδεσιμότητα: Οι προβλέψεις για τον Μάρτιο του 2026 δείχνουν αύξηση 12,8% στις προγραμματισμένες θέσεις διεθνών πτήσεων, σηματοδοτώντας μια προσπάθεια επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

Ωστόσο, παρά την αυξημένη ζήτηση, οι ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη για διαχείριση του μεγάλου όγκου επισκεπτών, την ενίσχυση των δημόσιων υποδομών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του τοπικού συστήματος.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΕΡΓΑΣ: «ΜΕΓΑΛΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ»

Και ενώ τον Μάρτιο αρχίζει η φετινή τουριστική χρονιά, ζητήματα όπως η έλλειψη προσωπικού και οι προβληματικές υποδομές του νησιού, συνεχίζουν να αποτελούν το μεγάλο ζητούμενο του νησιού μας.

Αυτό τονίζει ο Δημήτρης Βαλέργας, Director of human resources group Knossian/Kokari ltd, ο οποίος συμφωνεί με τις αισιόδοξες προβλέψεις αλλά εκφράζει τον προβληματισμό τους για τους παράγοντες που ενδεχομένως λειτουργήσουν αρνητικά για τον τοπικό τουριστικό προορισμό.

«Παρόλο που δεν είμαι ο καθήν αρμόδιος διότι δεν προέρχομαι από τα Sales , αλλά ως στέλεχος τους τουρισμού θα σας πω ότι οι προβλέψεις είναι θετικότατες, οι διανυκτερεύσεις μπορεί να είναι το ίδιο ή λίγο καλύτερες από το 2025 και ο τζίρος λόγω συμβολαίων αλλά και γενικότερης πολιτικής πωλήσεων θα είναι πάνω από 8% σε σχέση με το ‘25» είπε ο Γιώργος Βαλέργας μιλώντας στην εφημερίδα «Ρέθεμνος».

Ο ίδιος σημείωσε: «Μην ξεχνάμε ότι το νησί μας λόγω διακρίσεων που έχει πετύχει σε ( 3ος κορυφαίος προορισμός στην Ευρώπη από το Condé Nast Traveller , Κατέχει τη 2η θέση παγκοσμίως και 1η στην Ευρώπη ως γαστρονομικός προορισμός για το 2026, σύμφωνα με το Condé Nast Traveller, σίγουρα θα καταγράψει αύξηση στις αναζητήσεις για διακοπές και ευελπιστούμε να πάρουμε σημαντικό μερίδιο και φέτος.

Όσον αφορά, αν φοβάται κάτι η κρητική τουριστική αγορά, αυτό για μένα έχει να κάνει κυρίως με τους εξωτερικούς παράγοντες, η κατάσταση στο κόσμο είναι εύθραυστη και περίπλοκη και όπως γνωρίζεται το προϊόν μας επηρεάζεται εύκολα , ας ελπίζουμε ότι θα έχουμε ησυχία γενικότερα».

Αναφερόμενος στα προβλήματα της Κρήτης που παραμένουν άλυτα παρά τις κατά καιρούς επισημάνσεις των ανθρώπων του τουριστικού γίγνεσθαι, ο έμπειρος τουριστικός παράγοντας είπε: «Θα ήταν σημαντικό να φτιάξουμε μεγαλύτερη σαιζόν στο νησί, να έχουμε δηλαδή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Ευελπιστώ το ‘28 με το νέο αεροδρόμιο η Κρήτη να το καταφέρει αυτό. Από την άλλη οι υποδομές βελτιώνονται, π.χ. ο νέος ΒΟΑΚ, αλλά το μεγάλο πρόβλημα παραμένει το νερό και εδώ θα πρέπει όλοι να κοιτάξουν με προσοχή για να μην βρεθούμε προ εκπλήξεων. Μαθαίνω, όμως, ότι και σε αυτό το μείζον πρόβλημα η περιφέρεια του νησιού μας δημιουργεί προοπτικές να βελτιώσει τη κατάσταση, γενικά χρειαζόμαστε αναβάθμιση στις υποδομές μας. Αυτό τονίζω ως σημαντικό».

Στο μεταξύ το θέμα έλλειψης ξενοδοχοϋπαλλήλων συνεχίζει να αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο, για το οποίο ο κ. Βαλέργας δήλωσε: «Η Έλλειψη χεριών συνεχίζει να υφίστανται και κυρίως συνεχίζουν να μας λείπουν τα ικανά χέρια.

Το γιατί φτάσαμε εκεί, είναι κάτι που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς και γνωρίζουμε την αιτία τουλάχιστον στη χώρα μας. Από την άλλη δε μπορώ να μην πω ότι είναι παγκόσμιο το φαινόμενο και αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε μετακλήσεις από διάφορες τρίτες χώρες με διακρατικές συμφωνίες και προσπαθούμε εν μέρη να λύσουμε το πρόβλημα». Ο ίδιος σημείωσε: «Σε όλες τις χώρες, τουλάχιστον στην Ευρώπη, υπάρχει έλλειψη χεριών και η πολιτική μετακλήσεων ισχύει παντού , εννοώ από τρίτες χώρες σε ευρωπαϊκά κράτη».

Τέλος, ενόψει έναρξης της νέας τουριστικής περιόδου, ο κ. Βαλέργας δήλωσε στην εφημερίδα «Ρέθεμνος»:

«Ενόψει της τουριστικής περιόδου του 2026, η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, με τις επισημάνσεις μου να εστιάζουν στη διαχείριση της υψηλής ζήτησης και στην αναβάθμιση των υποδομών μας ( sos ) . Επομένως εστιάζουμε στην αυξημένη ζήτηση για το 2026 και ότι οι παραδοσιακά μεγάλες αγορές μας παραμένουν ισχυρές , επιπλέον έχουμε μεγάλη ζήτηση από Ισπανία και Πολωνία. Πραγματικά έχω μεγάλη αισιοδοξία , το πρόβλημα παραμένει το προσωπικό και οι υποδομές».https://www.rethemnosnews.gr/