Ρέθυμνο:Ημερίδα ” Η ζωή είναι στο χέρι σου, δώρισέ την”από προπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά Του Παιδικού Καρκίνου, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, έλαβε χώρα η ημερίδα «Η Ζωή είναι στο Χέρι σου – Δώρισέ την», από προπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φοιτητών Αρχαιολογίας.

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν δύο δράσεις μέγιστης σημασίας, αυτή της εθελοντικής αιμοδοσίας και αυτή των εγγράφων εθελοντών δοτών μυελού του οστών.

Η συμμετοχή μπορεί να ήταν μικρότερη των προσδοκιών μας, όμως αυτό δεν αναιρεί τη σημασία μίας φιάλης αίματος, που μπορεί να σώσει τρεις ανθρώπινες ζωές, δεν μειώνει τη σημασία της προσφοράς. Ομοίως, εάν κάποιος από τις σημερινές εγγραφές ανήκει σε εκείνον τον ένα από τους είκοσι χιλιάδες, που δύναται να γίνει συμβατός δότης, τότε έχουμε επιτύχει μια μικρή, αλλά ουσιαστική νίκη.

Η κινητοποίηση της νεολαίας, όπως και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης είναι κομβική για την δημιουργία μιας ευαισθητοποιημένης συλλογικής συνείδησης.

Πολλοί από εμάς γίναμε πρώτη φορά αιμοδότες και κάναμε εγγραφές ως εθελοντές δότες μυελού των οστών. Κοινός παρονομαστής όλων μας αποτελεί ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα, που δεν μπορεί να ειπωθεί, αλλά μόνο να το βιώσεις. Το οξύμωρο είναι ότι ενώ το σώμα «αδειάζει», γιγαντώνεται το αίσθημα πληρότητας που απορρέει από την προσφορά και την συνειδητοποίηση της δύναμης που φέρει ο καθένας μας.

Εάν επέλεγα ένα πράγμα που θα ήθελα να κρατήσει ο αναγνώστης, αυτό θα ήταν, ότι όσοι έχετε την δυνατότητα, δώστε αυτή την ευκαιρία στον εαυτό σας! ( Ας κάνει ο καθένας τον «μισθό» του, μία λέξη που κράτησα απο εκείνη την ημέρα, από έναν αξιόλογο άνθρωπο).

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ρεθύμνου <<Δότες Ζωης>>, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, Εθελοντών Αιμοδοτών Π.Ο.Σ.Ε.Α κι επίσημος συνεργάτης του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, για την προθυμία και την άμεση ανταπόκριση.

Θερμές ευχαριστίες στον κο Γιώργο Κατικά, Πρόεδρο του συλλόγου <<Δότες Ζωής>> και στην κα Δέσποινα Μαυράκη για την άρτια συνεργασία. Η στήριξή τους στο εγχείρημα αυτό ήταν σημαντική και επιφυλασσομαστε για μελλοντικές συνεργασίες.

Ευχαριστούμε προσωπικά, τις ομιλίτριές μας, για την αποδοχή της πρόσκλησης και την συνεισφορά τους στην ενημέρωση, την πρόληψη και την γνώση.

Η Άρτεμις Καρναβά, Επίκουρη Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, μας εισήγαγε στο θέμα, αναδεικνύοντας μέσα από κειμενικές μαρτυρίες και αρχαιολογικά δεδομένα, ότι οι αρρώστιες και οι θεραπείες στο αρχαίο και νεώτερο παρελθόν, η αγωνία, το άγχος , ο πόνος, η ελπίδα, αποτελούν διαχρονικά ζητήματα. Μία ομιλία, ενδιαφέρουσα και σημαντική, που ενθαρρύνει τον διεπιστημονικό διάλογο και γεφυρώνει ένα ιδεατό επιστημονικό χάσμα.

Ακολούθησε μία ομιλία με συγκινησιακό χαρακτήρα, αλλά και με επιστημονική ακρίβεια ξεδιάλυνε τις απορίες μας, Η αλήθεια είναι, ότι γέννησε νέους προσωπικούς προβληματισμούς αναφορικά με την ατομική ευθύνη και την αλληλεγγύη.

Στις μέρες μας, η ορθή ενημέρωση και η κοινωνική προσφορά μπορούν να σώσουν ζωές, η Μαρίτα Αβερικίου-Κασιμάτη, Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Ρεθύμνου, μας μίλησε σχετικά με την αξία της εθελοντικής προσφοράς αιμοποιητικών κυττάρων, όπως και για την διαδικασία της μεταμόσχευσης μυελού των οστών.

Κλείνοντας, ακολούθησε η ομιλία της Ελισάβετ Γιαννούση, Προέδρου της Παγκρήτιας Παιδιατρικής Εταιρείας. Μέσα από τις γνώσεις και την εμπειρία της μας μίλησε για την αφορμή της ημερίδας μας , τον παιδικό καρκίνο, τις θεραπευτικές του εξελίξεις και των ρόλο των μεταγγίσεων και της μεταμόσχευσης. Άγγιξε τις ευαίσθητες χορδές μας, όμως το εξαιρετικά ελπιδοφόρο, κατ’εμέ, ήταν η ανάδειξη μιας σειράς νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση του καρκίνου.

Δεν είμαι ειδικός, όμως αυτό που έμεινε είναι ότι μέσα απο την έγκυρη διάγνωση και την κατάλληλη μεθοδολογία η ιατρική επιστήμη κερδίζει έδαφος σε αυτή την μάχη.

Ένα τελευταίο και πολύ μεγάλο ευχαριστώ, σε όσες/ους μας τίμησαν με την παρουσία τους, στην οργανωτική επιτροπή του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φοιτητών Αρχαιολογίας και στον καθένα χωριστά που συνδράμε, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η ημερίδα με επιτυχία.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φοιτητών Αρχαιολογίας.

Μαρίνα Μαρή (Συντονίστρια/Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 14ου ΠΣΦΑ)