Συλλυπητήρια Δήλωση Πρ. Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, μια εμβληματική μορφή της παγκόσμιας ακαδημαϊκής κοινότητας και μια σπουδαία Ελληνίδα που τίμησε την πατρίδα μας με το έργο και την πορεία της.

Υπήρξε κορυφαία ιστορικός του Βυζαντίου, με πλούσιο συγγραφικό έργο και διεθνή αναγνώριση, ενώ ως η πρώτη γυναίκα Πρύτανης στη Σορβόννη κατέγραψε ένα ιστορικό ορόσημο, ανοίγοντας δρόμους για τις επόμενες γενιές γυναικών στην πανεπιστημιακή και δημόσια ζωή.

Με αδιάκοπη παρουσία στον δημόσιο διάλογο, με θάρρος γνώμης και πνευματική ανεξαρτησία, υπηρέτησε την επιστήμη, τον ελληνισμό και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό μέχρι το τέλος της ζωής της. Η διαδρομή της, από την Αθήνα έως τα ανώτατα αξιώματα της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας, αποτελεί φωτεινό παράδειγμα αριστείας, επιμονής και προσφοράς.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους οικείους της και σε ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα.
Η μνήμη και το έργο της θα παραμείνουν ζωντανά ως πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.».

Ρέθυμνο:Ημερίδα ” Η ζωή είναι στο χέρι σου, δώρισέ την”από προπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Ε Π.Κ.Κρητης: “Διαδικασία ενημέρωσης και αποζημίωσης πολιτών,για φθορές ελαστικών αυτοκινήτων,στο οδικό δίκτυο του Δήμου Χανίων “
