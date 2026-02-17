Αναζήτηση
Ε Π.Κ.Κρητης: “Διαδικασία ενημέρωσης και αποζημίωσης πολιτών,για φθορές ελαστικών αυτοκινήτων,στο οδικό δίκτυο του Δήμου Χανίων “

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πολλά είναι τα παράπονα και οι καταγγελίες των αγανακτισμένων οδηγών Οχημάτων , που καταφθάνουν αυτό τον καιρό, στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,για φθορές των ελαστικών των αυτοκινήτων τους, λόγω πολλαπλων λακκούβων στο οδικό δίκτυο του Δήμου των Χανίων ,ζητώντας την ενημέρωση.και την προστασία τους.

Επί του θέματος,
ή Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει τους θιγομενους πολίτες, που τα οχήματα τους, έχουν υποστεί υλικές ζημιές (ελαστικά )να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για να διεκδικήσουν αποζημίωση:

Διότι σύμφωνα με τον Αστικο.Κωδικα ,”όποιος ζημιώνει ο τον άλλο, οφείλει να τον αποζημιώσει”

Οδηγίες προς τους πολίτες καταναλωτές
(Τι οφείλετε να κάνετε όταν το όχημα μας πάθει ζημιά),4 είναι τα βήματα σας.

Πρώτο βήμα!

Καλέστε.αμεσα την τροχαία !

Είναι απαραίτητη ,να γίνει επίσημη καταγραφή του συμβάντος και του σημείου της λακουβας

Βήμα δεύτερο !

Φωτογραφίσετε την ζημιά !

Βγάλτε φωτογραφίες ,τη λακκούβα,( σε σχέση με τον δρόμο) και την ζημιά.στο. όχημα σας

Βήμα τρίτο !

Τιμολόγιο- αποδείξεις

Κρατήστε τις αποδείξεις από το συνεργείο η το κατάστημα ελαστικών ,για την αποκατάσταση της βλάβης

Βήμα τέταρτο !

Υποβολή αίτησης , με πλήρη τα στοιχεία επικοινωνίας

Καταθέσετε την αίτηση Αποζημίωσης στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29)

Στείλετε Κοινοποίηση της αιτήσεως σας, στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Πλατ.1866 σε.2) η μέσω email epkxan@gmail.com

Σημείωση: η αίτηση σας,να είναι υπογεγραμμένη, να φέρει το γνήσιο της υπογραφής σας, καθώς και κάθε στοιχείο επικοινωνίας μαζί σας τηλέφωνο, email

Για περισσότερη ενημέρωση στήριξη και καθοδήγηση, επικοινωνείτε με το τηλ 2821092306 εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας από τις 9 έως 12
Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελακη

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
