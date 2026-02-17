Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο : Εξιχνιάσθηκαν πέντε περιπτώσεις κλοπών από επιχειρήσεις

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπές και παραβάσεις της Ν. περί ναρκωτικών ουσιών στο Ρέθυμνο

Εξιχνιάσθηκαν -5- περιπτώσεις κλοπών από επιχειρήσεις

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων και χρηματικό ποσό 2.000 ασημένια νομίσματα και διαρρηκτικά εργαλεία

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση πέντε -5- περιπτώσεων κλοπών και την σύλληψη ημεδαπού στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 31.01.2026 έως και 15.02.2026 άγνωστος είχε αφαιρέσει από επιχειρήσεις στην πόλη του Ρεθύμνου το συνολικό χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ.

Αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας, ταυτοποίησαν 43χρονο ημεδαπό και με τη συνεργασία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ,εντοπίσθηκε και συνελήφθη χθες (16.02.2025) σε περιοχή του Δήμου Χανίων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε στα Χανιά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• Το χρηματικό ποσό 2.000 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

• -3- ασημένια νομίσματα

• Μικροποσότητα κάνναβη και

• διαρρηκτικά εργαλεία

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρήτη:Το Πανεπιστήμιο των Ορέων αποχαιρετά την Ελένη...

0
Στην Ελένη Γλύκατζη Αλβερέλ, συνοδοιπόρο και ιδρυτικό μέλος του...

Λασίθι:Νέα «Πράσινη Αποστολή» της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης των...

Κρήτη:Το Πανεπιστήμιο των Ορέων αποχαιρετά την Ελένη...

0
Στην Ελένη Γλύκατζη Αλβερέλ, συνοδοιπόρο και ιδρυτικό μέλος του...

Λασίθι:Νέα «Πράσινη Αποστολή» της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης των...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ε Π.Κ.Κρητης: “Διαδικασία ενημέρωσης και αποζημίωσης πολιτών,για φθορές ελαστικών αυτοκινήτων,στο οδικό δίκτυο του Δήμου Χανίων “
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Σύλληψη γυναίκας για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κρήτη:Το Πανεπιστήμιο των Ορέων αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη Αλβερέλ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην Ελένη Γλύκατζη Αλβερέλ, συνοδοιπόρο και ιδρυτικό μέλος του...

Λασίθι:Νέα «Πράσινη Αποστολή» της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen του Δήμου Αγίου Νικολάου με έπαθλο έναν φορητό βιντεοπροβολέα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης των...

Ηράκλειο:Σύλληψη γυναίκας για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη, χθες (16.02.2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και...

Τα έργα και οι παρεμβάσεις του Δήμου Ηρακλείου στα Ενετικά Τείχη, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της ΠΣΠΑ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ποια έργα προτείνει ο Δήμαρχος Ηρακλείου να επισπευστούν με...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST