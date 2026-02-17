Ρέθυμνο : Εξιχνιάσθηκαν πέντε περιπτώσεις κλοπών από επιχειρήσεις

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπές και παραβάσεις της Ν. περί ναρκωτικών ουσιών στο Ρέθυμνο

Εξιχνιάσθηκαν -5- περιπτώσεις κλοπών από επιχειρήσεις

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων και χρηματικό ποσό 2.000 ασημένια νομίσματα και διαρρηκτικά εργαλεία

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση πέντε -5- περιπτώσεων κλοπών και την σύλληψη ημεδαπού στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 31.01.2026 έως και 15.02.2026 άγνωστος είχε αφαιρέσει από επιχειρήσεις στην πόλη του Ρεθύμνου το συνολικό χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ.

Αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας, ταυτοποίησαν 43χρονο ημεδαπό και με τη συνεργασία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ,εντοπίσθηκε και συνελήφθη χθες (16.02.2025) σε περιοχή του Δήμου Χανίων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε στα Χανιά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• Το χρηματικό ποσό 2.000 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

• -3- ασημένια νομίσματα

• Μικροποσότητα κάνναβη και

• διαρρηκτικά εργαλεία

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.