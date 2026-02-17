Ηράκλειο:Σύλληψη γυναίκας για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων

Συνελήφθη, χθες (16.02.2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηράκλειου 30χρονη ημεδαπή για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων και πλαστογραφία.

Ειδικότερα, χθες (16.02.2026) πρωινές ώρες από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας σε συνεργασία με υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε./ Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε κατάστημα ιδιοκτησίας ημεδαπού ο οποίος απουσίαζε.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε η 30χρονη ως προσωρινά υπεύθυνη να διαθέτει προς πώληση 492 προϊόντα που αποτελούν απομιμήσεις και παραποιήσεις γνησίων που προστατεύονται με εμπορικά σήματα, διαφόρων επώνυμων εταιριών.

Προϊόντα κατασχέθηκαν και βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.