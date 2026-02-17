Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Σύλληψη γυναίκας για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη, χθες (16.02.2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηράκλειου 30χρονη ημεδαπή για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων και πλαστογραφία.

Ειδικότερα, χθες (16.02.2026) πρωινές ώρες από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας σε συνεργασία με υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε./ Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε κατάστημα ιδιοκτησίας ημεδαπού ο οποίος απουσίαζε.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε η 30χρονη ως προσωρινά υπεύθυνη να διαθέτει προς πώληση 492 προϊόντα που αποτελούν απομιμήσεις και παραποιήσεις γνησίων που προστατεύονται με εμπορικά σήματα, διαφόρων επώνυμων εταιριών.

Προϊόντα κατασχέθηκαν και βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρήτη:Το Πανεπιστήμιο των Ορέων αποχαιρετά την Ελένη...

0
Στην Ελένη Γλύκατζη Αλβερέλ, συνοδοιπόρο και ιδρυτικό μέλος του...

Λασίθι:Νέα «Πράσινη Αποστολή» της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης των...

Κρήτη:Το Πανεπιστήμιο των Ορέων αποχαιρετά την Ελένη...

0
Στην Ελένη Γλύκατζη Αλβερέλ, συνοδοιπόρο και ιδρυτικό μέλος του...

Λασίθι:Νέα «Πράσινη Αποστολή» της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης των...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τα έργα και οι παρεμβάσεις του Δήμου Ηρακλείου στα Ενετικά Τείχη, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της ΠΣΠΑ
Επόμενο άρθρο
Λασίθι:Νέα «Πράσινη Αποστολή» της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen του Δήμου Αγίου Νικολάου με έπαθλο έναν φορητό βιντεοπροβολέα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κρήτη:Το Πανεπιστήμιο των Ορέων αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη Αλβερέλ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην Ελένη Γλύκατζη Αλβερέλ, συνοδοιπόρο και ιδρυτικό μέλος του...

Λασίθι:Νέα «Πράσινη Αποστολή» της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen του Δήμου Αγίου Νικολάου με έπαθλο έναν φορητό βιντεοπροβολέα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης των...

Τα έργα και οι παρεμβάσεις του Δήμου Ηρακλείου στα Ενετικά Τείχη, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της ΠΣΠΑ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ποια έργα προτείνει ο Δήμαρχος Ηρακλείου να επισπευστούν με...

Ρέθυμνο : Εξιχνιάσθηκαν πέντε περιπτώσεις κλοπών από επιχειρήσεις

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπές και παραβάσεις της Ν....

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST