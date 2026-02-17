Τα έργα και οι παρεμβάσεις του Δήμου Ηρακλείου στα Ενετικά Τείχη, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της ΠΣΠΑ

Ποια έργα προτείνει ο Δήμαρχος Ηρακλείου να επισπευστούν με στόχο την ταχύτερη απόδοση του συνόλου των Ενετικών Τειχών στην πόλη

Με την συμμετοχή εκπροσώπων από το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου και υπό την προεδρεία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύσκεψη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) για την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής, Έφη Χωραφά, Τμηματάρχη Έργων της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟ και Αναστασία Γκάτζιου Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας του ΥΠΠΟ για την συμμετοχή τους, επισημαίνοντας ότι: «Αποδίδουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου έχουμε τη βούληση να πραγματοποιήσουμε τη Σύμβαση που ήδη έχει αρχίσει να αποδίδει στο Ηράκλειο. Θα κάνουμε τα πάντα για να επιτύχουμε τους στόχους και θα δικαιώσουμε την εμπιστοσύνη του Υπουργείου Πολιτισμού, και της Υπουργού Λίνας Μενδώνη προσωπικά. Επίσης η συμβολή της Περιφέρειας Κρήτης και του Σταύρου Αρναουτάκη προσωπικά, ήταν, είναι και θα είναι πάρα πολύ σημαντική».

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον Πολιτισμό και την Ισότητα Γεωργία Μηλάκη, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης, η αρχαιολόγος από το Τμήμα Προστασίας και Ανάδειξης της Παλιάς Πόλης Κάλλια Νικολιδάκη και οι Ειδικοί Σύμβουλοι του Δημάρχου Σπύρος Δοκιανάκης και Μαργαρίτα Χαιρέτη, ο Αλέξης Καλοκαιρινός διέτρεξε με τρόπο εποπτικό (παρουσίαση power point) όλα τα έργα, τις μελέτες και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην ΠΣΠΑ.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου εισηγήθηκε να κατατεθεί στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού η πρόταση επίσπευσης ορισμένων έργων, με στόχο την ταχύτερη απόδοση του συνόλου των Τειχών στην πόλη. Συγκεκριμένα, πρότεινε να επισπευστούν ο εξωραϊσμός και η διαμόρφωση της δυτικής τάφρου του Προμαχώνα Βηθλεέμ και του Προμαχώνα Μαρτινένγκο από το Κομμένο Μπεντένι μέχρι το Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας καθώς και η διαμόρφωση του Πάρκου Νεολαίας.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης και για την πορεία μιας σειρά θεμάτων, όπως είναι η διαμόρφωση και αποκατάσταση της διαδρομής του ισόπεδου τμήματος, η δημιουργία της έκθεσης ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης και της διαμόρφωσης του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου στη Στοά Μακάσι, η στερέωση και στατική αποκατάσταση του παραθαλάσσιου τμήματος των Ενετικών Τειχών,

το εμβληματικό έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας της παράκτιας ζώνης της παλιάς Ηλεκτρικής στον κόλπο Δερματά που θα αποδώσει μια διπλή αστική παραλία, καθώς και η διαμόρφωση χωρών στάθμευσης των επισκεπτών του μνημείου. Αναφέρθηκε ακόμα στη μελέτη για τη ανάδειξη χαμηλών πλατειών και στοών και τη μελέτη φωτισμού ανάδειξης του συνόλου του μνημειακού περιβόλου, των πυλών και της τάφρου καθώς και στις πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και αθλητικές εκδηλώσεις στα Ενετικά Τείχη όπως το Φεστιβάλ των Τειχών και το Park Run. Επίσης, συζητήθηκε και το ζήτημα της αποκατάστασης και ένταξης νέων χρήσεων στο συγκρότημα Δυτικών Νεωρίων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη σύσκεψη της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία αποτελείται από την Υπουργό Πολιτισμού, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο του Δήμου Ηράκλειου και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΟΔΑΠ.