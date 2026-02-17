Αναζήτηση
Λασίθι:Νέα «Πράσινη Αποστολή» της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen του Δήμου Αγίου Νικολάου με έπαθλο έναν φορητό βιντεοπροβολέα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία του Περιβάλλοντος μέσω της Δημοτικής πλατφόρμας επιβράβευσης της ανακύκλωσης «Followgreen».

Το Followgreen μέσω της Πράσινης Αποστολής – Green Mission «Το Νερό που Δεν Βλέπουμε» στοχεύει στο να ενημερωθούμε για το πόσο νερό κρύβεται πίσω από τις καθημερινές μας συνήθειες — από το ντους και το πλύσιμο ρούχων μέχρι το φαγητό που καταναλώνουμε.

Ανακαλύπτουμε τι σημαίνει «υδάτινο αποτύπωμα» και πώς μικρές αλλαγές, όπως η εξοικονόμηση στο σπίτι και οι πιο συνειδητές επιλογές κατανάλωσης, μπορούν να προστατεύσουν έναν από τους πιο πολύτιμους φυσικούς πόρους του πλανήτη. Κάθε σταγόνα μετράει — και ξεκινά από εμάς!

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://followgreen.gr/agiosnikolaoscrete/mission/single/currnet, λάβετε μέρος στο Green Mission «Το Νερό που Δεν Βλέπουμε» και κερδίστε ένα «Xgimi Smart Portable Projector Vibe One».

Κάθε μήνα, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» βρίσκεται στη διάθεση των δημοτών για να προσφέρει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης, καθώς και υπέροχα δώρα! Ο χρήστης για να λάβει τους πόντους επιβράβευσης καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα βήματα της «Πράσινης Αποστολής – Green Mission» και να δηλώσει συμμετοχή στην τρέχουσα κλήρωση.

Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση
Η ανάδειξη του/της νικητή/τριας της κλήρωσης θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής επιλογής τυχαίου αριθμού. Το δώρο θα αποστέλλεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, ύστερα από την ταυτοποίηση των στοιχείων του/της. Απαραίτητη προϋπόθεση μίας έγκυρης συμμετοχής είναι η ολοκλήρωση των στόχων του Green Mission.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
